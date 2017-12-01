Сегодня, 09:36 Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

4 марта, на биатлонном Олимпийском стадионе в Раубичах (Беларусь), где сегодня стартует заключительный этап кубка IBU 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 62 биатлонистки выйдут на дистанцию сегодня. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета. 4 марта, на биатлонном Олимпийском стадионе в Раубичах (Беларусь), где сегодня стартует заключительный этап кубка IBU 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 62 биатлонистки выйдут на дистанцию сегодня. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета.





Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

5. Юлия Журавок

16. Ольга Абрамова

50. Надежда Белкина

53. Анна Кривонос

60. Валерия Дмитренко

Россия

14. Валерия Васнецова

19. Анастасия Поршнева

32. Екатерина Глазырина

34. Полина Шевнина

39. Виктория Сливко

Беларусь

21. Адэлина Сабитова





Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 11.00 по-Киеву, 12.00 московское время, Минск.

Биатлон, спринт у женщин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Элизабет Хогберг ШВЕЦИЯ (0+0) 21:42,7

2. Штефани Шерер ГЕРМАНИЯ (0+0) +28,7

3. Аасне Скреде НОРВЕГИЯ (0+0) +29,8

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...20. Надежда Белкина УКРАИНА (1+0) +1:47,421. Юлия Журавок УКРАИНА (0+0) +1:58,032. Ольга Абрамова УКРАИНА (1+1) +2:34,635. Анна Кривонос УКРАИНА (0+0) +2:52,754. Валерия Дмитренко УКРАИНА (0+2) +4:39,1