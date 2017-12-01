Сегодня, 09:36                    

Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть

4 марта, на биатлонном Олимпийском стадионе в Раубичах (Беларусь), где сегодня стартует заключительный этап кубка IBU 2019/20 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 62 биатлонистки выйдут на дистанцию сегодня. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета.

Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

5.  Юлия Журавок
16.  Ольга Абрамова
50.  Надежда Белкина
53.  Анна Кривонос
60.  Валерия Дмитренко

Россия

14. Валерия Васнецова
19. Анастасия Поршнева
32. Екатерина Глазырина
34. Полина Шевнина
39. Виктория Сливко

Беларусь

21. Адэлина Сабитова

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 11.00 по-Киеву, 12.00 московское время, Минск.

Биатлон, спринт у женщин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Элизабет Хогберг ШВЕЦИЯ (0+0)  21:42,7

2.  Штефани Шерер ГЕРМАНИЯ  (0+0)  +28,7

3.  Аасне Скреде НОРВЕГИЯ (0+0)  +29,8

...
20.  Надежда Белкина УКРАИНА (1+0)  +1:47,4
21.  Юлия Журавок УКРАИНА (0+0)  +1:58,0
32.  Ольга Абрамова УКРАИНА (1+1)  +2:34,6
35.  Анна Кривонос УКРАИНА (0+0)  +2:52,7
54.  Валерия Дмитренко УКРАИНА (0+2)  +4:39,1

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:final-results.pdf [467,72 Kb] (cкачиваний: 65)  



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где смотреть
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где
Результаты гонки!
Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских
Результат гонки!
Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 04.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 04.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»