Сегодня, 12:21                    

Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

4 марта, на Олимпийском стадионе в  минских Раубичах, где сегодня стартовал заключительный этап кубка IBU по биатлону, 2019/20 годов, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 74 биатлониста выйдут на 1-ю спринтерскую дистанцию этапа. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета кубка IBU. Напомним, возглавляет рейтинг немец - Лукас Фратцшер. Фратцшер побежит под 17-м номером. 20 очков в зачете ему проигрывает норвежец Эндре Стрёмсхейм, который стартует 13-м.

Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

5.  Андрей Доценко
36.  Богдан Цымбал
44.  Тарас Лесюк
57.  Артем Тищенко
58.  Виталий Труш
70.  Руслан Бригадир

Россия

19. Дмитрий Иванов
31. Василий Томшин
37. Кирилл Стрельцов
50. Антон Бабиков

Беларусь

12. Максим Воробей
29. Виктор Кривко
49. Егор Казаринов

Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, спринт у мужчин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1.  Сиверт Гутторм Баккен НОРВЕГИЯ (0+1)  27:56,2

2.  Максим Воробей БЕЛАРУСЬ (0+1)  +5,2

3.  Эндре Стрёмсхейм НОРВЕГИЯ (0+1)  +34,5

...
9.  Тарас Лесюк УКРАИНА (0+0)  +1:11,2
16.  Богдан Цымбал УКРАИНА (0+1)  +1:47,1
28.  Руслан Бригадир УКРАИНА (0+0)  +2:14,1
37.  Артем Тищенко УКРАИНА (1+0)  +2:43,3
46.  Андрей Доценко УКРАИНА (1+2)  +3:43,9
61.  Виталий Труш УКРАИНА (1+2)  +5:31,6

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:bt_c73b_1.0.pdf [469,14 Kb] (cкачиваний: 24)  



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть
Хоккей, Динамо - Спартак Москва 04.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка
Результат матча!
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где смотреть
Лыжи, Спринт 04.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в норвежском Драммене, где
Результаты гонки!
Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских
Результат гонки!
Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Кубок IBU, Спринт у женщин 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из белорусских
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 05.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 04.03.2020, Кубок мира в норвежском Драммене. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 04.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 04.03.2020. Расписание и результаты спринтов в Раубичах.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»