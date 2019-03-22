Сегодня, 12:21 Биатлон, Кубок IBU, мужской Спринт 04.03.2020, Онлайн видео трансляция из минских Раубичей, где смотреть

4 марта, на Олимпийском стадионе в минских Раубичах, где сегодня стартовал заключительный этап кубка IBU по биатлону, 2019/20 годов, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 74 биатлониста выйдут на 1-ю спринтерскую дистанцию этапа. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета кубка IBU. Напомним, возглавляет рейтинг немец - Лукас Фратцшер. Фратцшер побежит под 17-м номером. 20 очков в зачете ему проигрывает норвежец Эндре Стрёмсхейм, который стартует 13-м. 4 марта, на Олимпийском стадионе в минских Раубичах, где сегодня стартовал заключительный этап кубка IBU по биатлону, 2019/20 годов, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 74 биатлониста выйдут на 1-ю спринтерскую дистанцию этапа. В том числе ведущие стреляющие лыжницы общего зачета кубка IBU. Напомним, возглавляет рейтинг немец -Фратцшер побежит под 17-м номером. 20 очков в зачете ему проигрывает норвежец Эндре Стрёмсхейм, который стартует 13-м.





Как непосредственно сложится и чем завершится эта увлекательнейшая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5.

Украина

5. Андрей Доценко

36. Богдан Цымбал

44. Тарас Лесюк

57. Артем Тищенко

58. Виталий Труш

70. Руслан Бригадир

Россия

19. Дмитрий Иванов

31. Василий Томшин

37. Кирилл Стрельцов

50. Антон Бабиков

Беларусь

12. Максим Воробей

29. Виктор Кривко

49. Егор Казаринов





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, спринт у мужчин на кубке IBU в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Сиверт Гутторм Баккен НОРВЕГИЯ (0+1) 27:56,2

2. Максим Воробей БЕЛАРУСЬ (0+1) +5,2

3. Эндре Стрёмсхейм НОРВЕГИЯ (0+1) +34,5

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...9. Тарас Лесюк УКРАИНА (0+0) +1:11,216. Богдан Цымбал УКРАИНА (0+1) +1:47,128. Руслан Бригадир УКРАИНА (0+0) +2:14,137. Артем Тищенко УКРАИНА (1+0) +2:43,346. Андрей Доценко УКРАИНА (1+2) +3:43,961. Виталий Труш УКРАИНА (1+2) +5:31,6