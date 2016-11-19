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UFC FIGHT NIGHT 168: Магомед Мустафаев - Брэд Ридделл 23.02.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция поединка в Окленде, где смотреть

В ночь, 22 - 23 февраля по-Москве на арене "Spark Arenar" в Окленде (Новая Зеландия) состоится бойцовский турнир UFC FIGHT NIGHT 168. Открывать основной файт кард шоу будет бой с участием 31-летнего россиянина Магомеда Мустафаева. Соперником Мустафаева станет 28-летний местный боец - Брэд Ридделл по-прозвищу "QUAKE". Бой состоится в рамках легкого дивизиона (до 70,3кг).

Для Магомеда предстоящий поединок станет уже 5-м в ЮФС. На данный момент рекорд Магомеда составляет 3 победы при одном поражении и Топового американского бойца Кевина Ли. Крайнюю драку Мустфаев провел в апреле минувшего года на UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге, где эффектно нокаутировал кыргызского оппонента - Рафаэля Физиева.

Брэд Ридделл проведет лишь второй бой в престижнейшем октагоне мира. Дебютный поединок, который состоялся в октябре прошлого года на UFC 243, он единогласным решением выиграл у австралийца Джеми Малларки.

На стороне Мустафаева богатый опыт выступлений в ММА на высоком уровне. Плюс блестящая технико-тактическая подготовка. Главным мотиватором для Ридделла будет поддержка родных трибун, которая погонит молодого и амбициозного бойца вперед.

Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Магомед Мустафаев (14-2) - Брэд Ридделл (7-1)
Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 168 в полночь по-Москве. Бой Магомед Мустафаев - Брэд Ридделл около 03.30 московское время.

Мустафаев - Ридделл, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 168 в Окленде...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1





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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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