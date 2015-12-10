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UFC FIGHT NIGHT 168: Зубайра Тухугов - Кевин Агилар, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Окленде, где смотреть

В ночь, 22 - 23 февраля в октагоне "Spark Arenar" в Окленде (Новая Зеландия) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 168. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 29-летнего чеченского бойца - Зубайры Тухугова по-прозвищу "Воин". Соперником россиянина будет 31-летний американец Кевин Агилар. Поединок состоится в рамках полулегкого веса (до 65,7кг).  

На данный момент, Зубайра провел 5-ть поединков в престижнейшем октагоне мира. За тремя стартовыми победами последовало поражение спорным решением от Ренато Корниеро на шоу UFC 198 в мае 2016-го года. Далее, "чеченский воин" взял перерыв в связи с травмой. В сентябре минувшего года Тухугов возобновил выступления, где расписал зрелищную мировую с Лероном Мерфи. Бой состоялся на UFC 242 в Абу-Даби.

Что касается нынешнего оппонента, то американец провел в ЮФС всего три боя, где одержал две победы при одном поражении. Крайний поединок Агилар проиграл единогласным решением Дану Иге. Это случилось в июле прошлого года на UFC Fight Night 154.

Безусловно, обоим бойцам необходима лишь победа. В первую очередь,это касается Зубайры у которого амбициозные планы в престижнейшем промоушене мира. Как непосредственно сложится эта любопытнейшая драка с участием зрелищных бойцов, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Зубайра Тухугов (18-4-1) - Кевин Агилар (17-2)
Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 168 в полночь по-Москве. Поединок Зубайра Тухугов - Кевин Агилар около 03.00 московское время.

Тухугов - Агилар, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 168 в Окленде...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1



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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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