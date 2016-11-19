Сегодня, 20:39 UFC Fight Night 168 fight card, ЮФС Файт Найт 168 файткард шоу: с участием Магомеда Мустафаева и Зубайры Тугухова.

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC Fight Night 168

UFC Fight Night 168 fight card. файткард шоу:

Основной кард UFC Fight Night 168 fight card



Предварительный кард UFC Fight Night 168



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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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Сегодня, 22 февраля, на спортивной арене "Spark Arena", Окленд, Новая Зеландия, состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 168 с участием Магомеда Мустафаева и Зубайры Тугухова.предлагает вашему вниманию файткард шоу в Окленде.В главном событии бойцовского вечера UFC Fight Night 168, встретятся Пол Фелдер и Дэн Хукер. Но не этот бой будет сегодня главным для нашего читателя. Самые главные бои состоятся в основном карде турнира, где выступят два российских бойца - это Зубайра Тугухов и Магомед Мустафаев.предлагает вашему вниманию файткард турнира.Полутяжелый вес:Джим Крут – Михал ОлексейчукЖенщины, первый наилегчайший вес:Каролина Ковалькевич – Ян СяонанТяжелый вес:Бен Сосоли – Маркос Рожерио Де ЛимаЛегкий вес:Джейми Малларки – Джалин ТернерПолусредний вес:Джейк Мэттьюс – Эмиль МикНаилегчайший вес:Кай-Кара Франс – Тайсон НэмЖенщины, первый наилегчайший вес:Лома Лукбунми – Ханна ГолдиПолусредний вес:Маки Питоло – Такаши СатоЖенщины, наилегчайший вес:Рэйчел Остович – Шана Добсон