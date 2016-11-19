UFC Fight Night 168 fight card, ЮФС Файт Найт 168 файткард шоу: с участием Магомеда Мустафаева и Зубайры Тугухова.
В главном событии бойцовского вечера UFC Fight Night 168, встретятся Пол Фелдер и Дэн Хукер. Но не этот бой будет сегодня главным для нашего читателя. Самые главные бои состоятся в основном карде турнира, где выступят два российских бойца - это Зубайра Тугухов и Магомед Мустафаев.
Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.
ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC Fight Night 168
UFC Fight Night 168 fight card. файткард шоу:
Легкий вес:
Основной кард UFC Fight Night 168 fight card
Основной кард UFC Fight Night 168 fight card
Пол Фелдер – Дэн Хукер
Полутяжелый вес:
Джим Крут – Михал Олексейчук
Женщины, первый наилегчайший вес:
Каролина Ковалькевич – Ян Сяонан
Тяжелый вес:
Бен Сосоли – Маркос Рожерио Де Лима
Легкий вес:
Брэд Ридделл – Магомед Мустафаев
Полулегкий вес:
Кевин Агилар – Зубайра Тухугов
Предварительный кард UFC Fight Night 168Легкий вес:
Джейми Малларки – Джалин Тернер
Полусредний вес:
Джейк Мэттьюс – Эмиль Мик
Наилегчайший вес:
Кай-Кара Франс – Тайсон Нэм
Женщины, первый наилегчайший вес:
Лома Лукбунми – Ханна Голди
Полусредний вес:
Маки Питоло – Такаши Сато
Женщины, наилегчайший вес:
Рэйчел Остович – Шана Добсон
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!