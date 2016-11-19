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UFC Fight Night 168 fight card, ЮФС Файт Найт 168 файткард шоу: с участием Магомеда Мустафаева и Зубайры Тугухова.

Сегодня, 22 февраля, на спортивной арене "Spark Arena", Окленд, Новая Зеландия, состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 168 с участием Магомеда Мустафаева и Зубайры Тугухова. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Окленде.

В главном событии бойцовского вечера UFC Fight Night 168, встретятся Пол Фелдер и Дэн Хукер. Но не этот бой будет сегодня главным для нашего читателя. Самые главные бои состоятся в основном карде турнира, где выступят два российских бойца - это Зубайра Тугухов и Магомед Мустафаев.

Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC Fight Night 168

UFC Fight Night 168 fight card. файткард шоу:

Основной кард UFC Fight Night 168 fight card

Легкий вес:
Пол Фелдер – Дэн Хукер

Полутяжелый вес:
Джим Крут – Михал Олексейчук

Женщины, первый наилегчайший вес:
Каролина Ковалькевич – Ян Сяонан

Тяжелый вес:
Бен Сосоли – Маркос Рожерио Де Лима

Легкий вес:
Брэд Ридделл – Магомед Мустафаев

Полулегкий вес:
Кевин Агилар – Зубайра Тухугов

Предварительный кард UFC Fight Night 168
Легкий вес:
Джейми Малларки – Джалин Тернер

Полусредний вес:
Джейк Мэттьюс – Эмиль Мик

Наилегчайший вес:
Кай-Кара Франс – Тайсон Нэм

Женщины, первый наилегчайший вес:
Лома Лукбунми – Ханна Голди

Полусредний вес:
Маки Питоло – Такаши Сато

Женщины, наилегчайший вес:
Рэйчел Остович – Шана Добсон

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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