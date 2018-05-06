Абдулрашид Садулаев - Альберт Саритов видео запись, повтор финальной схватки, Чемпионат Европы-2020, Рим.

15 февраля, на Чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме прошли финальные поединки Чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97кг, где выступает - Абдулрашид Садулаев. На сегодня главная звезда в вольной борьбе на постсоветском пространстве.



Предлагаем вашему вниманию, видео запись финальной схватки Чемпионата Европы: Садулаев - Саритов в повторе, все те кто не видел Предлагаем вашему вниманию, видео запись финальной схватки Чемпионата Европы: Садулаев - Саритов в повторе, все те кто не видел прямой эфир . Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе.