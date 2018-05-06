Абдулрашид Садулаев - Альберт Саритов видео запись, повтор финальной схватки, Чемпионат Европы-2020, Рим.
15 февраля, на Чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме прошли финальные поединки Чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 97кг, где выступает - Абдулрашид Садулаев. На сегодня главная звезда в вольной борьбе на постсоветском пространстве.
Предлагаем вашему вниманию, видео запись финальной схватки Чемпионата Европы: Садулаев - Саритов в повторе, все те кто не видел прямой эфир. Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе.
Абдулрашид Садулаев - Альберт Саритов видео финальной схватки на ЧЕ-2020 в весе до 97кг.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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