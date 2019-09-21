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Ибрагим Болукбаши положил Абдулрашида Садулаева? Ваше мнение? Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме.

Только что, 14 февраля, на Чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме завершилась схватка 1/8 в весовой категории до 97кг, где лидер весовой категории  последних двух годов, несколько раз побывал на детском приеме "бублике" и было очень близко к туше. Однако судья несмотря на протест турецкого борца его чистую победу не зафиксировал. И даже придумал в пользу Садулаева 2 балла, которые после протеста превратились в 3.

На мой взгляд, туше тоже не было, поскольку четкой фиксации достичь турку не удалось, но и 3 балла в пользу Садулаева тоже не было. Трудно спорить, что Абдулрашид на сегодня сильнее турка но гужна ли ему помощь судей? Думаю - нет. А как вы считаете было ли туше? Во многих случаях такое туше дают ведь. Голосуйте за свой вариант ниже.  И смотрите видео запись схватки 1/8  Абдулрашид Садулаев - Ибрагим Болукбаши в повторе, все те кто не видел прямой эфир. Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе.

Голосование

Было ли туше?Садулаев на туше?

Всего проголосовало: 10

Ибрагим Болукбаши - Абдулрашид Садулаев видео схватки на ЧЕ-2020 в весе до 97кг.

Скоро.. Схватка появится скоро, следите за обновлениями на сайте.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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