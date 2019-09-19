Сегодня, 14:14 Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020

Только что, 14 февраля, на Чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме завершилась схватка 1/8 в весовой категории до 65кг с участием молодого российского таланта вольной борьбы Курбана Шираева.



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Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза видео схватки на ЧЕ-2020 в весе до 65кг.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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