Сегодня, 13:19 Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу





К сожалению именно в подгруппу В, попали все сильнейшие борцы Европы в весе до 97кг. Поэтому схватки ранних Стадий смотреть в видео повторе будет гораздо интересней нежели финал в этом весе. Поэтому смотрите видео запись квалификационной схватки Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров в повторе, все те кто не видел Только что, 14 февраля, на Чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме завершилась квалификационная схватка в весовой категории до 97кг. В которой сошлись соотечественники из Дагестана. Абдулрашид Садулаев и Магомедгаджи Нуров.К сожалению именно в подгруппу В, попали все сильнейшие борцы Европы в весе до 97кг. Поэтому схватки ранних Стадий смотреть в видео повторе будет гораздо интересней нежели финал в этом весе. Поэтому смотрите видео запись квалификационной схватки Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров в повторе, все те кто не видел прямой эфир . Как это было, смотрите в ОНЛАЙН видео повторе.

Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров видео схватки на ЧЕ-2020 в весе до 97кг.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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