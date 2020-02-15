Сегодня, 12:31 Лыжные гонки сегодня 15.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты индивидуальных гонок в Швеции.

15 февраля, в шведском Эстерсунде, стартует 1-й этап лыжной многодневки "Ски Тур" по лыжным гонкам сезона 2019/20. В 1-й день шведского этапа состоятся индивидуальные гонки свободным стилем. Сначала на дистанцию разделки 10км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15км коньковым ходом побегут мужчины. Сегодня, на лыжне мы увидим лидеров сборной России: Наталью Непряеву и Александра Большунова. 15 февраля, в шведском Эстерсунде, стартует 1-й этап лыжной многодневки "Ски Тур" по лыжным гонкам сезона 2019/20. В 1-й день шведского этапа состоятся индивидуальные гонки свободным стилем. Сначала на дистанцию разделки 10км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15км коньковым ходом побегут мужчины. Сегодня, на лыжне мы увидим лидеров сборной России: Наталью Непряеву и Александра Большунова.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих индивидуальных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...





women-10.0-km-interval-start-free.pdf [807,37 Kb] (cкачиваний: 44) Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у женщин качайте:





men-15.0-km-interval-start-free.pdf [818,43 Kb] (cкачиваний: 50) Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у мужчин качайте:

Лыжные гонки. "Ски Тур 2019/20" в шведском Эстерсунде. Расписание и результаты гонок с раздельным стартом 15.02.2020. (Московское время).





Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!