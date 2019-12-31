Вчера, 23:07                    

Лыжные гонки сегодня 31.12.2019, Тур де Ски-2020. Расписание и результаты индивидуальных гонок.

31 декабря, в итальянском Толбахе, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20. В 1-й день итальянского этапа состоятся индивидуальные гонки свободным стилем. Сначала на дистанцию разделки 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км коньковым ходом побегут женщины. Сегодня, на лыжне мы увидим лидеров сборной России: Наталью Непряеву, Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих индивидуальных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у мужчин качайте:men-15.0-km-interval-start-free.pdf [836,46 Kb] (cкачиваний: 18)  

Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у женщин качайте:women-10.0-km-interval-start-free.pdf [831,06 Kb] (cкачиваний: 1)

Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в итальянском Толбахе. Расписание и результаты гонок с раздельным стартом 31.12.2019. (Московское время).

14:30 МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

17:00 ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей МЧМ-2020: США - ЧЕХИЯ, прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей МЧМ-2020: США - ЧЕХИЯ, прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира
Результат матча!
Хоккей сегодня: Словакия - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча МЧМ-2020, где смотреть
Хоккей сегодня: Словакия - Швейцария, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча МЧМ-2020, где
Результат матча!
Хоккей U20: Германия - Канада 30.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей U20: Германия - Канада 30.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
Хоккей, U20 Казахстан - Швеция, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть
Хоккей, U20 Казахстан - Швеция, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Хоккей сегодня 30 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 30 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 29 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - США. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 29 декабря, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Россия - США. Расписание и результаты матчей.
Лыжные гонки сегодня 29.12.2019,
Лыжные гонки сегодня 29.12.2019, "Тур де Ски-2020". Расписание и результаты спринтерских гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»