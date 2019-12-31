Вчера, 23:07 Лыжные гонки сегодня 31.12.2019, Тур де Ски-2020. Расписание и результаты индивидуальных гонок.

31 декабря, в итальянском Толбахе, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20. В 1-й день итальянского этапа состоятся индивидуальные гонки свободным стилем. Сначала на дистанцию разделки 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км коньковым ходом побегут женщины. Сегодня, на лыжне мы увидим лидеров сборной России: Наталью Непряеву, Сергея Устюгова и Александра Большунова. 31 декабря, в итальянском Толбахе, стартует 2-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" по лыжным гонкам сезона 2019/20. В 1-й день итальянского этапа состоятся индивидуальные гонки свободным стилем. Сначала на дистанцию разделки 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км коньковым ходом побегут женщины. Сегодня, на лыжне мы увидим лидеров сборной России: Наталью Непряеву, Сергея Устюгова и Александра Большунова.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с полными старт-листами предстоящих индивидуальных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...





men-15.0-km-interval-start-free.pdf [836,46 Kb] (cкачиваний: 18) Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у мужчин качайте:





women-10.0-km-interval-start-free.pdf [831,06 Kb] (cкачиваний: 1) Старт-лист индивидуальной гонки свободным стилем у женщин качайте:

Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в итальянском Толбахе. Расписание и результаты гонок с раздельным стартом 31.12.2019. (Московское время).

14:30 МУЖЧИНЫ, 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





17:00 ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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