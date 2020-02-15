Сегодня, 13:24                    

Лыжи, Женская индивидуальная гонка 15.02.2020, "Ски Тур" Онлайн трансляция этапа в шведском Эстерсунде, где смотреть

15 февраля, в шведском Эстерсунде, стартует 1-й этап скандинавской лыжной многодневки "Ски Тур" 2019/20 годов. Открывать шведский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км свободным стилем. Всего 69 спортсменок примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе на лыжне мы увидим всех сильнейших лыжниц мира.

Лидерша общего зачета Кубка мира, норвежка Тереза Йохауг выйдет на дистанцию под 38-м номером. Вторая в общем зачете россиянка Наталья Непряева побежит 32-й. Сумеет ли Наталья навязать борьбу Терезе, убедимся уже совсем скоро...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку сборной России.

Россия

1. Алия Иксанова
2. Диана Головань
20. Анна Нечаевская
21. Яна Кирпиченко
22. Екатерина Смирнова
29. Алиса Жамбалова
32. Наталья Непряева

Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.

Начало трансляции гонки в 15:30 московское время.

Лыжи, Индивидуалка у женщин свободный стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты гонки на "Ски Тур" в шведском Эстерсунде-2020...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results.pdf [813,48 Kb] (cкачиваний: 64)  



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная борьба 15.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 61, 74, 86, 92, 125кг. Обновляется...
Вольная борьба 15.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 61, 74, 86,
LIVE!
Вольная борьба 14.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 57, 65, 70, 79, 97кг. Обновляется...
Вольная борьба 14.02.2020, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Европы в Риме. В/к: 57, 65, 70,
LIVE!
Лыжи, Индивидуальная гонка, мужчины 15.02.2020,
Лыжи, Индивидуальная гонка, мужчины 15.02.2020, "Ски Тур" Прямая Онлайн видео трансляция
LIVE!
Биатлон, спринт у мужчин 15.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть
Биатлон, спринт у мужчин 15.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, спринт у мужчин, Чемпионат мира 15.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты гонки.
Биатлон сегодня, спринт у мужчин, Чемпионат мира 15.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты гонки.
Лыжные гонки сегодня 15.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты индивидуальных гонок в Швеции.
Лыжные гонки сегодня 15.02.2020, Ски Тур. Расписание и результаты индивидуальных гонок в Швеции.
Биатлон сегодня, Чемпионат мира 14.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты спринтерской гонки у женщин.
Биатлон сегодня, Чемпионат мира 14.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты спринтерской гонки у женщин.
ВИДЕО АРХИВ
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (62, 65, 68, 72, 76 кг)
Кубок мира по женской борьбе: Украина - Россия, видеозапись поединков (62, 65, 68, 72, 76 кг)

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»