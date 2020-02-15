Сегодня, 13:24 Лыжи, Женская индивидуальная гонка 15.02.2020, "Ски Тур" Онлайн трансляция этапа в шведском Эстерсунде, где смотреть

15 февраля, в шведском Эстерсунде, стартует 1-й этап скандинавской лыжной многодневки "Ски Тур" 2019/20 годов. Открывать шведский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км свободным стилем. Всего 69 спортсменок примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе на лыжне мы увидим всех сильнейших лыжниц мира. 15 февраля, в шведском Эстерсунде, стартует 1-й этап скандинавской лыжной многодневки "Ски Тур" 2019/20 годов. Открывать шведский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км свободным стилем. Всего 69 спортсменок примут участие в разделке коньковым ходом. В том числе на лыжне мы увидим всех сильнейших лыжниц мира.





Лидерша общего зачета Кубка мира, норвежка Тереза Йохауг выйдет на дистанцию под 38-м номером. Вторая в общем зачете россиянка Наталья Непряева побежит 32-й. Сумеет ли Наталья навязать борьбу Терезе, убедимся уже совсем скоро...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку сборной России.

Россия

1. Алия Иксанова

2. Диана Головань

20. Анна Нечаевская

21. Яна Кирпиченко

22. Екатерина Смирнова

29. Алиса Жамбалова

32. Наталья Непряева





Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.





Начало трансляции гонки в 15:30 московское время.

Лыжи, Индивидуалка у женщин свободный стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты гонки на "Ски Тур" в шведском Эстерсунде-2020...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!