Сегодня, 12:38 Биатлон, Гонка преследования, Девушки 02.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть

2 февраля, на биатлонном стадионе швейцарского Ленцерхайда, где сегодня подходит к завершению Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у девушек на 7.5км. Традиционно, в пасьюте принимают участие 60 биатлонисток по-итогам спринта. Напомним, днем ранее спринтерскую гонку выиграла итальянка Линда Цингерле. Второй результат показала российская юная биатлонистка Любовь Калинина. Россиянка побежит спустя 21 секунду от лидерши. С таким же разрывом от итальянки на лыжню выйдет француженка Ошеан Мишлон, которая показала третий результат в спринтерской дисциплине. 2 февраля, на биатлонном стадионе швейцарского Ленцерхайда, где сегодня подходит к завершению Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится гонка Преследования у девушек на 7.5км. Традиционно, в пасьюте принимают участие 60 биатлонисток по-итогам спринта. Напомним, днем ранее спринтерскую гонку выиграла итальянкаВторой результат показала российская юная биатлонисткаРоссиянка побежит спустя 21 секунду от лидерши. С таким же разрывом от итальянки на лыжню выйдет француженкакоторая показала третий результат в спринтерской дисциплине.





Как непосредственно сложится и чем завершится пасьют у девушек, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! Арена.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют среди юных биатлонисток сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

25. Юлия Городна +1:33

59. Елена Городна +2:54

Россия

2. Любовь Калинина +0:21

6. Алена Мохова +0:42

17. Амина Иванова +1:13

32. Дарья Малышкина +1:48

Беларусь

33. Юлия Ковалевская +1:50

36. Карина Онуфриенко +1:59





Полный старт-лист YOUTH WOMEN 7.5 KM PURSUIT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у девушек на 7.5км в Ленцерхайде, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Анна Гандлер АВСТРИЯ (0+0+1+0) 22:01,2

2. Камилла Купе ФРАНЦИЯ (0+1+0+0) +1,2

3. Линда Цингерле ИТАЛИЯ (1+0+1+1) +15,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...18. Юлия Городна УКРАИНА (0+2+1+0) +2:13,845. Елена Городна УКРАИНА (3+1+0+0) +4:32,9