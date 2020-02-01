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Футбол, Лестер Сити - Челси 01.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

1 февраля, на футбольном поле "Кинг Пауэр - Уолкерс" в Лестере, состоится Центральный матч 25-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Лестер Сити примет лондонский Челси. Команды находятся наверху турнирной таблице и борются за место в 4-ке сильнейших, которое позволит им выступить в групповом раунде Лиги Чемпионов.

С чемпионом Англии в текущем сезон уже практически все ясно, им станет Ливерпуль, который на данный момент лидирует с 19-ти очковым гандикапом от Манчестер Сити. А вот, за 4-ку борются два манчестерских суперклуба, Тоттенхэм и сегодняшние соперники.

Напомним, футболисты Лестера с 48-ю набранными баллами находятся на третьем месте. Всего три пункта "Лисы" уступают горожанам. Челси с 40 набранными очками занимает 4-ю строчку. У ближайшего преследователя "аристократов" - Манчестер Юнайтед 34 пункта.  

В предыдущем туре подопечные Брендана Роджерса на этом же стадионе разгромили Вест Хэм Юнайтед 4:1. В свою очередь команда Фрэнка Лэмпарда сыграла результативную ничью 2:2 в "Лондонском Дерби" с Арсеналом. Обе команды находу и готовы показать зрелищный и бескомпромиссный футбол...

Как непосредственно сложится матч, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), BT Sport 1 (UK)....

Начало трансляции матча Лестер Сити - Челси в 14:30 по-Киеву или 15:30 московское время, Минск.

Лестер Сити - Челси, 25-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - НИЧЬЯ. Счет матча Лестер Сити - Челси 2-2 (0-0, 2-2)



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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