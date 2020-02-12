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Лыжи, командный Спринт 12.02.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Дрездене, где смотреть

12 января, в Дрездене (Германия), где сегодня завершается 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится командный спринт свободным стилем. 10-ть сильнейших команд по-результатам полуфиналов, поборются за пьедестал этой увлекательнейшей дисциплины.  

В женской части соревнований в финал пробились оба российских тандема: Нина Дуботолкина - Христина Мацокина и Евгения Шаповалова - Наталья Матвеева. У мужчин в число финалистов вошли Андрей Краснов и Глеб Ретивых, которые показали 4-й результат в полуфинале.

Полный стартовый протокол и результаты полуфинальных забегов смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забегов не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой командной дисциплины.

Начало трансляции финалов в 15:30 московское время.

Лыжи, Кубок мира в Дрездене-2020, Командный спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА У ЖЕНЩИН



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-team-sprint-final.pdf [844,57 Kb] (cкачиваний: 8)

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛА У МУЖЧИН



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-team-sprint-final.pdf [861,71 Kb] (cкачиваний: 21)  


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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