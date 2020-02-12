Вчера, 13:41 Лыжи, командный Спринт 12.02.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в немецком Дрездене, где смотреть

12 января, в Дрездене (Германия), где сегодня завершается 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится командный спринт свободным стилем. 10-ть сильнейших команд по-результатам полуфиналов, поборются за пьедестал этой увлекательнейшей дисциплины. 12 января, в Дрездене (Германия), где сегодня завершается 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится командный спринт свободным стилем. 10-ть сильнейших команд по-результатам полуфиналов, поборются за пьедестал этой увлекательнейшей дисциплины.





Полный стартовый протокол и результаты полуфинальных забегов смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забегов не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой командной дисциплины.





Начало трансляции финалов в 15:30 московское время.

Лыжи, Кубок мира в Дрездене-2020, Командный спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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В женской части соревнований в финал пробились оба российских тандема: Нина Дуботолкина - Христина Мацокина и Евгения Шаповалова - Наталья Матвеева. У мужчин в число финалистов вошли Андрей Краснов и Глеб Ретивых, которые показали 4-й результат в полуфинале.