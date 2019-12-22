Сегодня, 12:01 Лыжи, командный Спринт 22.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть

22 декабря, в словенском городке Планица, где сегодня подходит к завершению 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится командный спринт. Дебютная подобная дисциплина в текущем сезоне. В финал женский соревнований пробились 10-ть команд. К сожалению, российский тандем Нина Дуботолкина и Христина Мацокина не сумели преодолеть полуфинальную стадию. 22 декабря, в словенском городке Планица, где сегодня подходит к завершению 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года, состоится командный спринт. Дебютная подобная дисциплина в текущем сезоне. В финал женский соревнований пробились 10-ть команд. К сожалению, российский тандем Нина Дуботолкина и Христина Мацокина не сумели преодолеть полуфинальную стадию.





У мужчин на финальный забег выйдут 10 команд, который сейчас продолжают бороться в полуфиналах.





1-м канале. Полный стартовый протокол и результаты полуфинальных забегов смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на





Начало видео трансляции финалов в 13:10 московское время.

Лыжи, Кубок мира в Планица-2019, Командный спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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