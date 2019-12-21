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Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть

21 декабря, в словенском городке Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем.

Чуть менее часа назад завершились квалификационные забеги, по-результатам которых определились 30-ть сильнейших лыжников и лыжниц.

В женской части соревнований от сборной России в четвертьфиналах выступят Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и лидер команды Наталья Непряева.  
У мужчин в финальный раунд пробились: Глеб Ретивых, Андрей Краснов и лидер сборной Александр Большунов.

Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале Евроспорт-2.

Начало видео трансляции финалов в 15:30 московское время.

Лыжи, Кубок мира в Планица-2019, спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У ЖЕНЩИН

 

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У МУЖЧИН

 

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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