Сегодня, 13:57 Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть

21 декабря, в словенском городке Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем. 21 декабря, в словенском городке Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем.





Чуть менее часа назад завершились квалификационные забеги, по-результатам которых определились 30-ть сильнейших лыжников и лыжниц.





В женской части соревнований от сборной России в четвертьфиналах выступят Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и лидер команды Наталья Непряева.

У мужчин в финальный раунд пробились: Глеб Ретивых, Андрей Краснов и лидер сборной Александр Большунов.





Евроспорт-2. Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале





Начало видео трансляции финалов в 15:30 московское время.

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РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У ЖЕНЩИН

РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У МУЖЧИН

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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