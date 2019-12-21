Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть
21 декабря, в словенском городке Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин на 1.5км свободным стилем.
Чуть менее часа назад завершились квалификационные забеги, по-результатам которых определились 30-ть сильнейших лыжников и лыжниц.
В женской части соревнований от сборной России в четвертьфиналах выступят Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и лидер команды Наталья Непряева.
У мужчин в финальный раунд пробились: Глеб Ретивых, Андрей Краснов и лидер сборной Александр Большунов.
Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале Евроспорт-2.
Начало видео трансляции финалов в 15:30 московское время.
Лыжи, Кубок мира в Планица-2019, спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...
РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У ЖЕНЩИН
РЕЗУЛЬТАТ ФИНАЛЬНОГО ЗАБЕГА У МУЖЧИН
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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