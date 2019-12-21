Сегодня, 10:16 Лыжные гонки сегодня 21.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок.

21 декабря, в словенском Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й соревновательный день словенского этапа пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. 21 декабря, в словенском Планица стартует 4-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й соревновательный день словенского этапа пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами спринтерских дистанций свободным или коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 13.00 по-Москве. У мужчин в 13.30. Финальные гонки начнутся в 15.30 московское время.





start-list-women-sprint-free-qualification.pdf [839,81 Kb] (cкачиваний: 41) Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:





start-list-men-sprint-free-qualification.pdf [844,4 Kb] (cкачиваний: 76) Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:





results-women-sprint-free-qualification.pdf [827,88 Kb] (cкачиваний: 14) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





results-men-sprint-free-qualification.pdf [836,15 Kb] (cкачиваний: 61) РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 4-й этап. Кубок мира-2019/20 в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок свободным стилем 21.12.2019 (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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15:30 ЖЕНЩИНЫ и МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ (финалы)