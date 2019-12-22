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Лыжные гонки сегодня 22.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты командного спринта.

22 декабря, в словенской Планица пройдет второй и заключительный соревновательный день 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В завершающий день словенского этапа пройдут командные спринты 2x3.6 км свободным стилем.

У женщин примут участие 25 сборных. В том числе российский тандем Нина Дуботолкина и Христина Мацокина. В мужской части состязаний за финал поспорят 27 команд. Здесь, выступят две российские пары лыжников. Глеб Ретивых - Андрей Краснов и Андрей Собакарев - Александр Терентьев. 

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами спринтерских командных дистанций свободным или коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Полуфинальные забеги у женщин стартует в 11.00 по-Москве. У мужчин в 12.00. Финальные гонки начнутся в 13.00 московское время.

Старт-лист командного спринта свободным стилем у женщин качайте:women-team-sprint-2x3.6-km-semifinals.pdf [822,34 Kb] (cкачиваний: 0)  

Старт-лист командного спринта свободным стилем у мужчин качайте:men-team-sprint-2x3.6-km-semifinals.pdf [823,68 Kb] (cкачиваний: 0)  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУФИНАЛОВ У ЖЕНЩИН:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУФИНАЛОВ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 4-й этап. Кубок мира-2019/20 в словенской Планица. Расписание и результаты командных спринтерских гонок свободным стилем 22.12.2019 (Московское время).

13:00 КОМАНДНЫЙ СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ (финалы) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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