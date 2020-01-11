Вчера, 13:28 Лыжи, Спринт 11.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Дрездене, где смотреть

11 января, в немецком Дрездене стартует 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин свободным стилем. 11 января, в немецком Дрездене стартует 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин свободным стилем.





Чуть менее часа назад завершились квалификационные забеги, по-результатам которых определились 30-ть сильнейших лыжников и лыжниц. От сборной России в финальный блок пробились Нина Дуботолкина и Христина Мацокина среди женщин и Глеб Ретивых, Андрей Краснов у мужчин.





Евроспорт-2. Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале





Начало видео трансляции финалов в 15:30 московское время.

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РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА У ЖЕНЩИН (ФИНАЛ)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ: women-sprint-free.pdf [809,59 Kb] (cкачиваний: 58)



РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА У МУЖЧИН (ФИНАЛ)





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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