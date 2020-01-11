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Лыжи, Спринт 11.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Дрездене, где смотреть

11 января, в немецком Дрездене стартует 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать словенский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин свободным стилем.

Чуть менее часа назад завершились квалификационные забеги, по-результатам которых определились 30-ть сильнейших лыжников и лыжниц. От сборной России в финальный блок пробились Нина Дуботолкина и Христина Мацокина среди женщин и Глеб Ретивых, Андрей Краснов у мужчин. 

Полный стартовый протокол и результаты квалификации смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале Евроспорт-2.

Начало видео трансляции финалов в 15:30 московское время.

Лыжи, Кубок мира в Дрездене-2020, спринт, свободный стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА У ЖЕНЩИН (ФИНАЛ)

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-sprint-free.pdf [809,59 Kb] (cкачиваний: 58)

РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТА У МУЖЧИН (ФИНАЛ)

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-sprint-free.pdf [817,25 Kb] (cкачиваний: 106)  


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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