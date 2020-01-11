Сегодня, 08:49 Лыжные гонки сегодня 11.01.2020, Кубок мира в немецком Дрездене. Расписание и результаты спринтерских гонок.

11 января, в немецком Дрездене стартует 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й соревновательный день немецкого этапа пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. 11 января, в немецком Дрездене стартует 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й соревновательный день немецкого этапа пройдут спринтерские гонки свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами спринтерских дистанций коньковым ходом. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 13.00 по-Москве. У мужчин в 13.30. Финальные забеги начнутся в 15.30 московское время.





start-list-women-sprint-free-qualification.pdf [830,1 Kb] (cкачиваний: 10) Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:





start-list-men-sprint-free-qualification.pdf [835,75 Kb] (cкачиваний: 6) Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 8-й этап. Кубок мира-2019/20 в немецком Дрездене. Расписание и результаты спринтерских гонок свободным стилем 11.01.2020 (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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15:30 СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ (ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ) -