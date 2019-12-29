Вчера, 23:16 Лыжные гонки сегодня 29.12.2019, "Тур де Ски-2020". Расписание и результаты спринтерских гонок.

29 декабря, в швейцарском Ленцерхайде, где накануне стартовал 1-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" сезона 2019/20 по лыжным гонкам, состоится спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. Напомним, дистанция предстоящего спринта коньковым ходом составляет 1,5 км. 29 декабря, в швейцарском Ленцерхайде, где накануне стартовал 1-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" сезона 2019/20 по лыжным гонкам, состоится спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. Напомним, дистанция предстоящего спринта коньковым ходом составляет 1,5 км.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами участников квалификации. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартуе т в 10.50 по-Москве. У мужчин в 11.25. Финальный блок стартует в 13.20 московское время.





start-list-women-sprint-free-qualification.pdf [842,51 Kb] (cкачиваний: 4) Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:





start-list-men-sprint-free-qualification.pdf [849,4 Kb] (cкачиваний: 5) Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результаты спринтерских гонок 29.12.2019. (Московское время).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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13:20 СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ЖЕНЩИНЫ и МУЖЧИНЫ (финалы) -