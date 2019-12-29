Лыжные гонки сегодня 29.12.2019, "Тур де Ски-2020". Расписание и результаты спринтерских гонок.
29 декабря, в швейцарском Ленцерхайде, где накануне стартовал 1-й этап элитной многодневки "Тур де Ски" сезона 2019/20 по лыжным гонкам, состоится спринтерская гонка свободным стилем. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, полуфиналисты и финалисты. Напомним, дистанция предстоящего спринта коньковым ходом составляет 1,5 км.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с стартовыми листами участников квалификации. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 10.50 по-Москве. У мужчин в 11.25. Финальный блок стартует в 13.20 московское время.
Старт-лист спринта свободным стилем у женщин качайте:
Старт-лист спринта свободным стилем у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:
Лыжные гонки. "Тур де Ски 2019/20" в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результаты спринтерских гонок 29.12.2019. (Московское время).13:20 СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ЖЕНЩИНЫ и МУЖЧИНЫ (финалы) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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