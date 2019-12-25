Вчера, 16:41 Хоккей, ЦСКА - Динамо Москва 25.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть

25 декабря, на площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. ЦСКА примет Динамо. "Московское Супер-дерби" ожидает на любителей и поклонников хоккея с шайбой. 25 декабря, на площадке "ЦСКА-Арены" в Москве, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. ЦСКА примет Динамо. "Московское Супер-дерби" ожидает на любителей и поклонников хоккея с шайбой.





Напомним, в начале текущего месяца команды встречались на этой же арене. Тогда, армейцы взяли верх с итоговым счетом 2:1. Причем, хоккеисты Динамо открыли счет на табло. На 10-й минуте матча точным броском отличился Юусо Хиетанен. Стараниями Толчинского и Шалунова хоккеисты ЦСКА сумели добыть волевую победу. Как сложится очередная встреча московских суперклубов, убедимся уже совсем скоро...





На данный момент, подопечные Игоря Никитина с 59-ю набранными баллами занимают второе место в турнирной таблице. В активе динамовцев 51 пункт и 5-е место соответственно. Стоит отметить, в предыдущих двух турах команда Владимира Крикунова одержала сверх уверенные победы. В ворота "Северстали" Яшкин и компания отгрузили целых 8 шайб.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок ведущих клубов текущей регулярки КХЛ, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: «КХЛ HD»





Начало трансляции матча ЦСКА - Динамо Москва в 19.30 московское время.

ЦСКА - Динамо, Прямая ОНЛАЙН трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть результат, счет игры

Результат матча победа Динамо. Счет игры ЦСКА - Динамо 0:3 (0-0, 0-1, 0-2).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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