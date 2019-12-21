Сегодня, 16:37 Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского поединка в Красноярске, где смотреть

21 декабря, на арене Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (РФ) пройдет бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Экс-чемпион мира из Старого Оскола - Денис Лебедев встретится с 31-летним боксером из Южной Африки - Табисо Мчуну. 21 декабря, на арене Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (РФ) пройдет бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Экс-чемпион мира из Старого Оскола - Денис Лебедев встретится с 31-летним боксером из Южной Африки - Табисо Мчуну.





Для Дениса предстоящий поединок станет возвращением в ринг спустя 1 год с небольшим. Изначально, Лебедев планировал сразиться с конголезцем Илунга Макабу, однако последний нашел "нового хорошо забытого старого" промоутера Дона Кинга и возможный бой сорвался. На замену обидчику Кудряшова и Папина нашелся хорошо обученый и достаточно опытный боец приличного уровня, - южноафриканец Табисо Мчуну.





Напомним, на счету Дениса 34 поединка из которых 32 выигрышных. В активе Мчуну 26 боев, в которых он одержал 21 победу при 5 поражениях. Предыдущее появление в ринге юноафриканца случилось чуть более двух месяцев назад, где он уверенно перебоксировал малоизвестного намибийца Вилбефорсе Шихепо. Безусловно, от вызова Лебедева он отказаться не смог, и сегодня разделит ринг с

именитым российским ветераном.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок, и в какой форме сейчас находится именитый "Десантник", смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ БОЕЦ.





Достижения на профи ринге: Денис Лебедев (32-2, 23 KO) - Табисо Мчуну (21-5, 13 KO).

Начало трансляции поединка Лебедев - Мчуну около 18.00 московское время.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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