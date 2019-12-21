Сегодня, 16:37                    

Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского поединка в Красноярске, где смотреть

21 декабря, на арене Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (РФ) пройдет бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Silver в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Экс-чемпион мира из Старого Оскола - Денис Лебедев встретится с 31-летним боксером из Южной Африки - Табисо Мчуну.

Для Дениса предстоящий поединок станет возвращением в ринг спустя 1 год с небольшим. Изначально, Лебедев планировал сразиться с конголезцем Илунга Макабу, однако последний нашел "нового хорошо забытого старого" промоутера Дона Кинга и возможный бой сорвался. На замену обидчику Кудряшова и Папина нашелся хорошо обученый и достаточно опытный боец приличного уровня, - южноафриканец Табисо Мчуну.

Напомним, на счету Дениса 34 поединка из которых 32 выигрышных. В активе Мчуну 26 боев, в которых он одержал 21 победу при 5 поражениях. Предыдущее появление в ринге юноафриканца случилось чуть более двух месяцев назад, где он уверенно перебоксировал малоизвестного намибийца Вилбефорсе Шихепо. Безусловно, от вызова Лебедева он отказаться не смог, и сегодня разделит ринг с
именитым российским ветераном.

Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок, и в какой форме сейчас находится именитый "Десантник", смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ БОЕЦ.

Достижения на профи ринге: Денис Лебедев (32-2, 23 KO) - Табисо Мчуну (21-5, 13 KO).
Начало трансляции поединка Лебедев - Мчуну около 18.00 московское время.

БОКС: Денис Лебедев - Табисо Мчуну, ОНЛАЙН видео трансляция, результат чемпионского боя из Красноярска...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского поединка в Красноярске, где смотреть
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского
LIVE!
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
LIVE!
Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть
Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во
Результат гонки!
Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть
Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.
Лыжные гонки сегодня 21.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 21.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»