Сегодня, 15:51 Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть

21 декабря, на арене Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится 10-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг). 34-летний россиянин Дмитрий Кудряшов по-прозвищу "Русская Кувалда" выйдет в ринг против 35-летнего боксера из Чехии - Вацлава Пейсара. Поединок восточноевропейских панчеров ожидает нас 21 декабря, на арене Дворца спорта им. Ивана Ярыгина в Красноярске (Россия) состоится 10-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг). 34-летний россиянин Дмитрий Кудряшов по-прозвищу "Русская Кувалда" выйдет в ринг против 35-летнего боксера из Чехии - Вацлава Пейсара. Поединок восточноевропейских панчеров ожидает нас в андеркарте мегафайта Лебедев - Мчуну.





Сегодня, Дмитрий постарается закрыть летнее поражение нокаутом от африканца Илунги Макабу. Напомним, 16 июня в Екатеринбурге Кудряшов проиграл конголезцу техническим нокаутом в 5-м раунде. Что касается нынешнего оппонента, то чех имеет увесистый удар. Вацлав дебютировал на профи ринге в 2014-м году. С тех пор провел 22 поединка, в которых одержал 14-ть побед. В зависимости от уровня соперника проявляет себя Пейсар. Думается, Дмитрий ему будет не по-зубам...





Как непосредственно сложится бой, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ БОЕЦ.





Достижения на профи ринге: Дмитрий Кудряшов (23-3, 23 KO) - Вацлав Пейсар (14-8, 12 КО)

Начало трансляции поединка Кудряшов - Пейсар около 17.00 московское время.

БОКС: Дмитрий Кудряшов - Вацлав Пейсар, ОНЛАЙН видео трансляция, результат поединка из Красноярска...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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