Надеемся, что в скором времени мы снова услышим уже подзабытый звук судейского свистка и увидим вживую борцовские и зрительские эмоции, коих всем нам очень не хватает. А пока давайте посмотрим на работу отличного борцовского блогера из Индии, который сегодня нам выкатил подборку ТОП-10, лучших бросков в вольной и греко-римской борьбе. Приятного просмотра друзья и держитесь! Верю - No pasaran coronavirus!
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!