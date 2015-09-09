Сегодня, 11:20                    

Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.

 Доброго дня друзья, пока у нас продолжается карантин, мы все еще вынужденны жить прошлым. Прошлыми победами, прошлыми шикарными схватками и бросками.

Надеемся, что в скором времени мы снова услышим уже подзабытый звук судейского свистка и увидим вживую борцовские и зрительские эмоции, коих всем нам очень не хватает. А пока давайте посмотрим на работу отличного борцовского блогера из Индии, который сегодня нам выкатил подборку ТОП-10, лучших бросков в вольной и греко-римской борьбе. Приятного просмотра друзья и держитесь! Верю - No pasaran coronavirus! 

Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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