Сегодня, 11:20 Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.

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Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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Доброго дня друзья, пока у нас продолжается карантин, мы все еще вынужденны жить прошлым. Прошлыми победами, прошлыми шикарными схватками и бросками.Надеемся, что в скором времени мы снова услышим уже подзабытый звук судейского свистка и увидим вживую борцовские и зрительские эмоции, коих всем нам очень не хватает. А пока давайте посмотрим на работу отличного борцовского блогера из Индии, который сегодня нам выкатил подборку ТОП-10, лучших бросков в вольной и греко-римской борьбе. Приятного просмотра друзья и держитесь!