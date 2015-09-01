Вольная, греко-римская борьба. Лучшие моменты, броски с Чемпионата Азия в Нью-Дели-2020, видео
В минувшем феврале, в Индии, город Нью-Дели завершился Чемпионат Азии 2020, по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской.
В этом Чемпионате континента принимали участие все лучшие, здоровые борцы Азии, кроме спортсменов из Китая, потому, что к этому времени в Поднебесной уже разгулялся "коронавирус".
В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Такуто Отогуро, Байранг Байраег и другие. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Чемпионата мира в Азии. Приятного просмотра!
В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Такуто Отогуро, Байранг Байраег и другие. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Чемпионата мира в Азии. Приятного просмотра!
Чемпионат Азии-2020 по вольной борьбе лучшие моменты, смотреть
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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