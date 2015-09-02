Лучшие моменты, броски с Чемпионата Мира в Нур-Султане-2019, видео

В минувшем сентябре в столице Казахстана, Нур-Султане завершился отборочный Чемпионат Мира 2019, по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской.
В этом Чемпионате принимали участие все лучшие, здоровые борцы мира, поскольку ценой была путевка на Олимпийские игры в Токио-2020. Которые, как вы знаете вчера перенесли на 2021 год.
В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Жан Беленюк, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Кайл Дейк, Джейден Кокс, Гено Петриашвили и другие. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Чемпионата мира в Нур-Султане. Приятного просмотра!
В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Жан Беленюк, Абдулрашид Садулаев, Заурбек Сидаков, Кайл Дейк, Джейден Кокс, Гено Петриашвили и другие. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Чемпионата мира в Нур-Султане. Приятного просмотра!
Чемпионат Мира-2019 по борьбе лучшие моменты, смотреть
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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