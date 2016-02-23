Лучшие моменты, броски с Чемпионата Пан-Америки в Оттаве-2020, видео

В самом начале марта в канадской Оттаве завершился Чемпионат Пан-Америки 2020, по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской.
В этом Чемпионате принимали участие многие именитые борцы с американских континентов и близ лежащих территорий. В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Джордан Барроуз и кайл Снайдер. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Пан-Американского Чемпионата в Оттаве. Приятного просмотра!
Чемпионат Пан-Америки-2020 по борьбе лучшие моменты, смотреть
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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