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Лучшие моменты, броски с Чемпионата Пан-Америки в Оттаве-2020, видео

В самом начале марта в канадской Оттаве завершился Чемпионат Пан-Америки 2020, по трем олимпийским видам борьбы: вольной, женской и греко-римской.

В этом Чемпионате принимали участие многие именитые борцы с американских континентов и близ лежащих территорий. В числе победителей мы увидели таких гигантов современной борьбы как Джордан Барроуз и кайл Снайдер. Предлагаем вашему вниманию видео нарезку лучших фрагментов с Пан-Американского Чемпионата в Оттаве. Приятного просмотра! 

Чемпионат Пан-Америки-2020 по борьбе лучшие моменты, смотреть


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020
РЕЗУЛЬТАТЫ!
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Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата
Результат матча!
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая
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