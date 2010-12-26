Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Виражаем огромную благодарность INSTANT ARSVITA, от себя и от всех наших читателей за качественно сделанную работу. Так держать, с такими энтузиастами у всеми нами любимой борьбы, есть светлое будущее! С новым годом друзья!
Топ 10 самых красивых бросков уходящего 2019года по версии INSTANT ARSVITA!
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!