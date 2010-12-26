Сегодня, 14:55 Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Топ 10 самых красивых бросков уходящего 2019года по версии INSTANT ARSVITA!

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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Предлагаем вашему вниманию видео нарезку красивейших бросков уходящего 2019 года. Отличное видео подготовил канал INSTANT ARSVITA.Виражаем огромную благодарность, от себя и от всех наших читателей за качественно сделанную работу. Так держать, с такими энтузиастами у всеми нами любимой борьбы, есть светлое будущее! С новым годом друзья!