Сегодня, 14:55                    

Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

 Предлагаем вашему вниманию видео нарезку красивейших бросков уходящего 2019 года. Отличное видео подготовил канал INSTANT ARSVITA.

Виражаем огромную благодарность INSTANT ARSVITA, от себя и от всех наших читателей за качественно сделанную работу. Так держать, с такими энтузиастами у всеми нами любимой борьбы, есть светлое будущее! С новым годом друзья! 

Топ 10 самых красивых бросков уходящего 2019года по версии INSTANT ARSVITA!


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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