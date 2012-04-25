Сегодня, 12:21 Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео.

Здравствуйте уважаемые читатели, пока в мире продолжается массовая истерия пандемии по поводу "коронавируса" и все спортивные состязания остановлены, многие борцовские сообщества не прекращают радовать нас интересными борцовскими материалами.



Так сегодня, дагестанский журналист, Здравствуйте уважаемые читатели, пока в мире продолжается массовая истерия пандемии по поводу "коронавируса" и все спортивные состязания остановлены, многие борцовские сообщества не прекращают радовать нас интересными борцовскими материалами.Так сегодня, дагестанский журналист, Арип Ибрагимов выпустил интересный рейтинг борцов вольного стиля в супер легком весе до 57кг. Где по статестическим данным создал топ-10 борцов текущего столетия. Предлагаем вашему вниманию это видео возможно оно скрасит ваш карантинный досуг. Ну а в комментариях пишите, согласны ли вы с таким рассположением или у вас есть свои фавориты! Приятного просмотра!

Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео, смотреть

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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