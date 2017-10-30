Вчера, 16:41 Гарний борцівський подарунок який послужить вам протягом усього року!

Ми вже розповідали про створення календаря “Спорт єднає Україну”, а ті хто був на Кубку України вже можливо навіть встигли придбати календар з нашими чарівними борчинями.

Нагадаємо героїнями нового календаря на 2020 рік стали наші титуловані борчині, які сфотографувалися разом з зовсім юними спортсменками – дівчатами, що представляють всі області України та АР Крим.



Календар створено за підтримки першого віце-президента Асоціації вільної боротьби України, народного депутата Едуарда Прощука, президента Асоціації вільної боротьби України Юрія Копитко та президента Асоціації спортивної боротьби України Олега Кравченко.

“Головна мета нашого календаря “Спорт єднає Україну”- об’єднати людей, з усіх областей та долучити їх до доброї справи. – каже ідейна натхнениця засновниця «Sport&Business площадка» Євгенія Павлова.





Всі кошти від продажу календаря підуть на доброчинність. А саме на допомогу школі з жіночої боротьби, яка визначиться після продажу та підрахунку коштів. Долучайтесь до доброї справи, адже це дуже приємно, коли знаєш, що робиш добро тим, хто цього так потребує!!!”





Свята наближаються і каледар може стати чудовим подарунком тренеру, друзям та побратимам по килиму.

Замовити календар ви можете за номером телефону 095 788 82 33 (Євгенія Павлова )

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