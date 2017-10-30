Вчера, 16:41                    

Гарний борцівський подарунок який послужить вам протягом усього року!

Ми вже розповідали про створення календаря “Спорт єднає Україну”, а ті хто був на Кубку України вже можливо навіть встигли придбати календар з нашими чарівними борчинями.

Нагадаємо героїнями нового календаря на 2020 рік стали наші титуловані борчині, які сфотографувалися разом з зовсім юними спортсменками – дівчатами, що представляють всі області України та АР Крим.
 

Календар створено за підтримки першого віце-президента Асоціації вільної боротьби України, народного депутата Едуарда Прощука, президента Асоціації вільної боротьби України Юрія Копитко та президента Асоціації спортивної боротьби України Олега Кравченко.

“Головна мета нашого календаря “Спорт єднає Україну”- об’єднати людей, з усіх областей та долучити їх до доброї справи. – каже ідейна натхнениця засновниця «Sport&Business площадка» Євгенія Павлова.

Всі кошти від продажу календаря підуть на доброчинність. А саме на допомогу школі з жіночої боротьби, яка визначиться після продажу та підрахунку коштів. Долучайтесь до доброї справи, адже це дуже приємно, коли знаєш, що робиш добро тим, хто цього так потребує!!!”

Свята наближаються і каледар може стати чудовим подарунком тренеру, друзям та побратимам по килиму.

Замовити календар ви можете за номером телефону 095 788 82 33 (Євгенія Павлова )


Наше приложение для iOS и Android


Источник / АСБУ
Комментарии
Online Табло
Фигурное катание, Чемпионат России-2020, Прямая Онлайн видео трансляция из Красноярска, где смотреть
Фигурное катание, Чемпионат России-2020, Прямая Онлайн видео трансляция из Красноярска,
LIVE!
Хоккей, ЦСКА - Динамо Москва 25.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть
Хоккей, ЦСКА - Динамо Москва 25.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной
Результат матча!
Вольная, греко-римскя борьба, прямая онлайн видео трансляция Рождественский турнир-2019, жеребьевка, смотреть
Вольная, греко-римскя борьба, прямая онлайн видео трансляция Рождественский турнир-2019,
LIVE!
Футбол, Тоттенхэм - Челси 22.12.2019 Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Тоттенхэм - Челси 22.12.2019 Прямая ОНЛАЙН видео трансляция Английской
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Фигурное катание сегодня 26 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты турнира в Красноярске.
Фигурное катание сегодня 26 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты турнира в Красноярске.
3-й Рождественский турнир-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание соревнований в Москве.
3-й Рождественский турнир-2019 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание соревнований в Москве.
Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»