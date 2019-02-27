Сегодня, 09:40                    

Лига Европы сегодня 27.02.2019. Расписание и результаты ответных матчей 1/16 финала. Шахтер - Бенфика.

27 февраля, на футбольных полях Европы пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер сыграет выездной матч в Лиссабоне против местной Бенфики. Первая игра, которая состоялась неделей ранее в Харькове, завершилась победой дончан 2:1. Также, нас ждет ряд других интереснейших противостояний.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Лига Европы, расписание и результаты повторных матчей 1/16 финала 27.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

19:55 Базель - АПОЭЛ

19:55 Башакшехир - Спортинг

19:55 Гент - Рома

19:55 ЛАСК - АЗ Алкмар

19:55 Мальмё - Вольфсбург

19:55 Порту - Байер

19:55 Эспаньол - Вулверхэмптон

22:00 Арсенал - Олимпиакос

22:00 Аякс - Хетафе

22:00 Бенфика - Шахтер Донецк

22:00 Зальцбург - Айнтрахт Ф

22:00 Интер - Лудогорец

22:00 Манчестер Юнайтед - Брюгге

22:00 Севилья - ЧФР Клуж

22:00 Селтик - Копенгаген


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть
Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция
LIVE!
Футбол, Лион - Ювентус 26.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть
Футбол, Лион - Ювентус 26.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть
Результат матча!
Биатлон, женский Супер спринт, Чемпионат Европы 26.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть
Биатлон, женский Супер спринт, Чемпионат Европы 26.02.2020, Прямая Онлайн видео
Результат гонки!
Биатлон, Суперспринт у мужчин, Чемпионат Европы 26.02.2020, Онлайн видео трансляция гонки из белорусских Раубичей, где смотреть
Биатлон, Суперспринт у мужчин, Чемпионат Европы 26.02.2020, Онлайн видео трансляция гонки
Результаты гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Лига Европы сегодня 27.02.2019. Расписание и результаты ответных матчей 1/16 финала. Шахтер - Бенфика.
Лига Европы сегодня 27.02.2019. Расписание и результаты ответных матчей 1/16 финала. Шахтер - Бенфика.
Лига Чемпионов сегодня 26.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.
Лига Чемпионов сегодня 26.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.
Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах
Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»