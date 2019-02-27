Сегодня, 09:40 Лига Европы сегодня 27.02.2019. Расписание и результаты ответных матчей 1/16 финала. Шахтер - Бенфика.

27 февраля, на футбольных полях Европы пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер сыграет выездной матч в Лиссабоне против местной Бенфики. Первая игра, которая состоялась неделей ранее в Харькове, завершилась победой дончан 2:1. Также, нас ждет ряд других интереснейших противостояний. 27 февраля, на футбольных полях Европы пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер сыграет выездной матч в Лиссабоне против местной Бенфики. Первая игра, которая состоялась неделей ранее в Харькове, завершилась победой дончан 2:1. Также, нас ждет ряд других интереснейших противостояний.





Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Лига Европы, расписание и результаты повторных матчей 1/16 финала 27.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

19:55 Базель - АПОЭЛ





19:55 Башакшехир - Спортинг





19:55 Гент - Рома





19:55 ЛАСК - АЗ Алкмар





19:55 Мальмё - Вольфсбург





19:55 Порту - Байер





19:55 Эспаньол - Вулверхэмптон





22:00 Арсенал - Олимпиакос





22:00 Аякс - Хетафе





22:00 Бенфика - Шахтер Донецк





22:00 Зальцбург - Айнтрахт Ф





22:00 Интер - Лудогорец





22:00 Манчестер Юнайтед - Брюгге





22:00 Севилья - ЧФР Клуж





22:00 Селтик - Копенгаген

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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