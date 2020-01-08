Лига Чемпионов сегодня 19.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...
Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 19.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).22:00 Аталанта - Валенсия - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
22:00 Тоттенхэм - РБ Лейпциг - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!