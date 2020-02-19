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Футбол, Тоттенхэм - РБ Лейпциг 19.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

19 февраля, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне (Англия) пройдет матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Тоттенхэм примет немецкий "РБ Лейпциг".

"Шпоры" заняли втрое место в группе В, пропустив вперед мюнхенскую Баварию. Ред Булл "Лейпциг" достаточно уверенно выиграл квартет G. В зимнее межсезонье у лондонцев сменился тренер. Вместо многолетнего коача Маурисио Почеттино команду возглавил  харизматичный португалец Жозе Моуринью. Дела у "особенного" в новом клубе идут достаточно неплохо. Сейчас Тоттенхэм поднялся на 5-е место в Английской Премьер-Лиги, где с Челси борется за место в 4-ке.

Что касается немецкого клуба, то команда из Лейпцига идет на втором месте, уступая один балл вышеупомянутой Баварии. Блестяще выступают подопечные Юлиана Нагельсманна в текущем сезоне на всех фронтах, и безусловно, готовы дать бой сегодня лондонскому клубу...

Как непосредственно сложится этот любопытнейший матч и противостояние в целом, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и Футбол 1.

Начало прямой трансляции матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис – Ндомбеле, Уинкс, Ло Чельсо – Моура, Алли, Бергвейн.

РБ Лейпциг: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Халстенберг – Забитцер, Айдара, Лаймер, Анхелиньо – Нкунку – Поульсен, Вернер.
Арбитр встречи - Джюнейт Чакыр (Турция).

Тоттенхэм - РБ Лейпциг, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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