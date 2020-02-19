Сегодня, 21:18                    

Футбол, Аталанта - Валенсия 19.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

19 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане (Италия) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Бергамская Аталанта примет испанскую Валенсию. Напомним, Аталанта проводит свои домашние матчи Лиги Чемпионов в Милана на именитом "Сан-Сиро" или "Джузеппе Меацца".

Итальянский клуб занял второе место по-итогам групповго этапа в группе С, оставив за бортом плей-офф донецкий Шахтер. В свою очередь, Валенсия выиграла группу H, опередив по-дополнительным показателям Челси. На данный момент, бергамцы закрепились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Джана Пьеро Гасперини 45-ть набранных баллов. "Летучие Мыши" так еще называют футболистов Валенсии находятся на 7-м месте в испанской Ла Лиге.

Оба коллектива любят и умеют бороться за каждый мяч. Практически наверняка нас ожидает бескомпромиссная игра равных команд. Кто окажется сегодня сильнее, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 2.

Начало прямой трансляции матча Аталанта - Валенсия в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Аталанта: Голлини — Толои, Палломино, Джимсити — Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич

Валенсия: Доменек — Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер — Родриго, Гомес
Арбитр встречи - Майкл Оливер (Англия).

Аталанта - Валенсия, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

СМОТРИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ НА КАНАЛЕ: МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, женщины, прямая онлайн видео трансляция из Дели, смотреть сегодня
Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, женщины, прямая онлайн видео трансляция из Дели,
LIVE!
Женская вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 50, 55, 59, 68 и 76кг. Обновляется...
Женская вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 50, 55, 59,
LIVE!
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 60, 67, 72, 82 и 97кг. Обновляется...
Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Азии-2020 в Дели. В/к: 60, 67, 72, 82
Результаты!
Футбол, Аталанта - Валенсия 19.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть
Футбол, Аталанта - Валенсия 19.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где
LIVE!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Лига Чемпионов сегодня 19.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.
Лига Чемпионов сегодня 19.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.
Биатлон сегодня, Чемпионат мира 19.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Индивидуальной гонки у мужчин.
Биатлон сегодня, Чемпионат мира 19.02.2020 в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результаты Индивидуальной гонки у
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Азии, Дели-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, Чемпионата Азии, Дели-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»