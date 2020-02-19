Сегодня, 21:18 Футбол, Аталанта - Валенсия 19.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

19 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане (Италия) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Бергамская Аталанта примет испанскую Валенсию. Напомним, Аталанта проводит свои домашние матчи Лиги Чемпионов в Милана на именитом "Сан-Сиро" или "Джузеппе Меацца". 19 февраля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане (Италия) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Бергамская Аталанта примет испанскую Валенсию. Напомним, Аталанта проводит свои домашние матчи Лиги Чемпионов в Милана на именитом "Сан-Сиро" или "Джузеппе Меацца".





Итальянский клуб занял второе место по-итогам групповго этапа в группе С, оставив за бортом плей-офф донецкий Шахтер. В свою очередь, Валенсия выиграла группу H, опередив по-дополнительным показателям Челси. На данный момент, бергамцы закрепились на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Джана Пьеро Гасперини 45-ть набранных баллов. "Летучие Мыши" так еще называют футболистов Валенсии находятся на 7-м месте в испанской Ла Лиге.





Оба коллектива любят и умеют бороться за каждый мяч. Практически наверняка нас ожидает бескомпромиссная игра равных команд. Кто окажется сегодня сильнее, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 2.





Начало прямой трансляции матча Аталанта - Валенсия в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: Аталанта: Голлини — Толои, Палломино, Джимсити — Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс — Гомес, Сапата, Иличич

Валенсия: Доменек — Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя — Торрес, Кондогбия, Парехо, Солер — Родриго, Гомес Арбитр встречи - Майкл Оливер (Англия).

Аталанта - Валенсия, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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