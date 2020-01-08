Сегодня, 09:45 Лига Чемпионов сегодня 26.02.2020. 1/8 финала Расписание и результаты матчей.

26 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две заключительные встречи первого раунда плей-офф. Французский Лион примет Ювентус. Реал сыграет с Манчестер Сити. 26 февраля, на футбольных полях Европы пройдут матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/2020 годов. На сегодня запланированы две заключительные встречи первого раунда плей-офф. Французский Лион примет Ювентус. Реал сыграет с Манчестер Сити.





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Лига Чемпионов-2019/2020, расписание и результаты матчей 1/8 финала 26.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ 22:00 Лион - Ювентус -





22:00 Реал Мадрид - Манчестер Сити - РЕЗУЛЬТАТ





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