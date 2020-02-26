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Футбол, Лион - Ювентус 26.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

26 февраля, на "Стад де Люмьер" в Лионе (Франция) состоится матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Лион примет туринский Ювентус.

Напомним, "Старая Сеньора" уверенно прошла групповой этап, набрав 16-ть баллов из 18-ти возможных. Лион не без труда занял втрое место в группе G. "Ткачи" оставили за бортом плей-офф ЛЧ питерский Зенит и Бенфику.

Безусловно, Юве является фаворитом предстоящей игры, несмотря на выездной характер. Подопечные Маурицио Сарри лидируют в национальном чемпионате, опережая Лацио на один балл. Да и в целом, Криштиану Роналду одни из главных фаворитов турнира. Что касается нынешних хозяев, то команда Руди Гарсии находится лишь на 7-м месте во французской Лиге 1. Ведут борьбу за 4-ку сильнейших футболисты Лиона в текущем сезоне, и безусловно, будут играть с оглядкой на дела в чемпионате.

Как непосредственно сложится игра с участием туринского суперклуба, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 1.

Начало прямой трансляции матча Лион - Ювентус в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Лион: Лопеш — Маркал, Марсело, Денайер — Корне, Бруно, Тусар, Террье, Дюбуа — Дембеле, Экамби

Ювентус: Щесны — Алекс Сандро, Ругани, де Лигт, Данило — Матюиди, Бентанкур, Рабьо — Роналду, Игуаин, Дибала
Арбитр встречи - Хесус Мансано (Испания).

Лион - Ювентус, Прямая видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

СМОТРИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ НА КАНАЛЕ: МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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