Вчера, 11:15                    

СМИ: Шамиль Гамзатов не подерётся с Овинсом Сен-Прю

Перспективный полутяж из России боец ММА Шамиль Гамзатов (14-0) не выступит 25 апреля в Линкольне (штат Небраска, США) против матёрого американца Овинса Сен-Прю (24-13) в рамках основного карда шоу UFC on ESPN+ 31, сообщает MMA Junkie.

По данным ресурса, россиянин не сможет вовремя вылететь в США из России из-за пандемии коронавируса. Источник ссылается на инсайдеров, которые пожелали оставаться неизвестными - официально о новости ещё не сообщали.

Гамзатов ранее выступал в PFL, в ноябре дебютировал в UFC - раздельным решением победил бразильского бойца Клидсона Абреу (15-4).

Ветеран Сен-Прю неожиданно в сентябре остановил поляка Михала Олексейчука (14-4) - прошёл удушающий приём. По словам инсайдера, американцу ищут нового оппонента.

Главное событие шоу - схватка в полутяжах между американцем Энтони Смитом (33-14) и Гловером Тейшейрой (30-7) из Бразилии. Также в рамках шоу состоится интригующий поединок среди женщин - уроженка Киргизии Антонина Шевченко (8-1) сразится с Синтией Калвийо (8-1) из США.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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