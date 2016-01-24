СМИ: Шамиль Гамзатов не подерётся с Овинсом Сен-Прю

По данным ресурса, россиянин не сможет вовремя вылететь в США из России из-за пандемии коронавируса. Источник ссылается на инсайдеров, которые пожелали оставаться неизвестными - официально о новости ещё не сообщали.
Гамзатов ранее выступал в PFL, в ноябре дебютировал в UFC - раздельным решением победил бразильского бойца Клидсона Абреу (15-4).
Ветеран Сен-Прю неожиданно в сентябре остановил поляка Михала Олексейчука (14-4) - прошёл удушающий приём. По словам инсайдера, американцу ищут нового оппонента.
Главное событие шоу - схватка в полутяжах между американцем Энтони Смитом (33-14) и Гловером Тейшейрой (30-7) из Бразилии. Также в рамках шоу состоится интригующий поединок среди женщин - уроженка Киргизии Антонина Шевченко (8-1) сразится с Синтией Калвийо (8-1) из США.
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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