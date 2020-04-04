4 апреля 2020                    

Владислав Кузько: Нацелен на "золото" чемпионатов мира и Европы

Чемпион мира среди кадетов украинский борец греко-римского стиля Владислав Кузько пообщался с корреспондентом официального сайта Федерации греко-римской борьбы Украины Borba.com.ua.

Спортсмен рассказал о том, как держит себя в форме во время карантина, а также поделился планами на будущее.

"После чемпионата Украины в Харькове я вернулся в Запорожье и немного приболел, - сообщил Кузько. - Позже узнал, что заболел не только я, но и другие борцы из команды. У всех была температура 39 градусов и все симптомы ОРЗ. Обратился к доктору - мне прописали антибиотики. Пропил их, после чего, спасибо богу, поправился".

Борец рассказал о том, как включился в тренировочный процесс:
"Начинал с пеших прогулок. Вот уже несколько дней, как начал включаться в тренировочный процесс. В городе все залы закрыты, так что приходится тренироваться на улице. Бегаю кроссы, поднимаю физику всеми возможными способами и упражнениями. 
Если честно, то очень сильно скучаю по ковру. Но понимаю, что придётся немного подождать. Мы ведь все видим, что существует реальная угроза здоровью и жизни. А значит, нужно беречь себя и внимательно следовать рекомендациям докторов. Будем надеяться, что весь этот кошмар вскоре завершится, и мы сможем вернуться к полноценным тренировкам. А сейчас нужно немного потерпеть".

Кузько поставил перед собой амбициозные задачи:
"Увы, но в последние годы на чемпионатах Европы я дважды останавливался за шаг до медалей. Знаю, в чём мои ошибки, вижу слабые места, пытаюсь работать ещё больше, чтобы достичь успеха. Искренне верю и делаю для этого всё, что могу - хочу в этом году завоевать "золото" на чемпионатах Европы и мира. 
Карантин перечеркнул всю подготовку. Но несмотря на это, мы продолжим готовиться к ответственным стартам. В свободное время смотрю фильмы, читаю книги, стараюсь побольше общаться с родными".


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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