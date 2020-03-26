Вчера, 14:11                    

Джон Джонс – признал свою вину, чтобы избежать тюрмы! Видео инцедента.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признал себя виновным в том, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и будет приговорен к домашнему аресту. Помимо обвинения в пьяном вождении, Джонсу предъявляли: небрежное использование огнестрельного оружия, нарушение правил в отношении открытой бутылки с алкоголем и отсутствие страховки.
 
Во вторник американские СМИ сообщили, что Джонс заключил сделку с прокурорами, по которой он избежит тюремного заключения. Однако ему предписано: четверо суток домашнего ареста, один год условного срока и 90 часов курсов по управлению гневом, которые на данный момент будут проводиться по видеосвязи  из-за пандемии коронавируса.

Джонсу также предписано 48 часов общественных работ. На наказание Джонса безусловно повлияла пандемия, как и то, что в городской тюрьме Альбукерке зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

«Джон Джонс признал себя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Новый инцидент пьянства за рулем произошел 26 марта 2020 недалеко от ночного клуба в центре Альбукерке. Это произошло через два месяца после окончания его условного срока по делу в стрип-клубе. Джонс согласился на год условного срока.  А адвоката Джонса прокуроры поставили в известность, что в случае нарушения сделки штат примет решение о заключении на любой срок без оглядки на текущие обстоятельства».

Видео инцидента пьяный Джон Джонс в авто, повторно


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Лыжин Слава для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Видео!
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Видео!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Видео!

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»