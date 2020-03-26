Вчера, 14:11 Джон Джонс – признал свою вину, чтобы избежать тюрмы! Видео инцедента.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признал себя виновным в том, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и будет приговорен к домашнему аресту. Помимо обвинения в пьяном вождении, Джонсу предъявляли: небрежное использование огнестрельного оружия, нарушение правил в отношении открытой бутылки с алкоголем и отсутствие страховки.

Во вторник американские СМИ сообщили, что Джонс заключил сделку с прокурорами, по которой он избежит тюремного заключения. Однако ему предписано: четверо суток домашнего ареста, один год условного срока и 90 часов курсов по управлению гневом, которые на данный момент будут проводиться по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.





Джонсу также предписано 48 часов общественных работ. На наказание Джонса безусловно повлияла пандемия, как и то, что в городской тюрьме Альбукерке зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.





«Джон Джонс признал себя виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Новый инцидент пьянства за рулем произошел 26 марта 2020 недалеко от ночного клуба в центре Альбукерке. Это произошло через два месяца после окончания его условного срока по делу в стрип-клубе. Джонс согласился на год условного срока. А адвоката Джонса прокуроры поставили в известность, что в случае нарушения сделки штат примет решение о заключении на любой срок без оглядки на текущие обстоятельства».

Видео инцидента пьяный Джон Джонс в авто, повторно

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Автор / Лыжин Слава для Wrestlingua.com

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