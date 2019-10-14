Сегодня, 10:47 Хабиб - Фергюсон. Президент UFC - Дэна Уайт рассматривает Флориду (США) как один из основных вариантов для проведения UFC 249.

По-сообщению журналиста MMAFighting Стивен Марокко, которое он сделал в «Твиттере». Бойцовское шоу UFC 249 во главе с титульным мегафайтом Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон может состояться в американском штате Флорида (США). По-сообщению журналистаСтивен Марокко, которое он сделал в «Твиттере». Бойцовское шоу UFC 249 во главе с титульным мегафайтом Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон может состояться в американском штате Флорида (США).





Как сообщается, Дэна Уайт ведет переговоры с муниципальными властями Флориды, чтобы провести турнир на южном побережье Атлантики.





Напомним, изначально бой за титул чемпиона ЮФС в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном должен был пройти в Бруклине, Нью-Йорк (США). Власти Нью-Йорка ограничили проведения массовых мероприятий в связи с высоким распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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