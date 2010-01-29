РОМАН ПАВЛОВ: «Суддя повинен вміти відстоювати свою думку!»

Роман Павлов любить боротьбу і весь час самовдосконалюється!
Справжній рефері, на думку нашого героя, повинен бути обізнаним, комунікабельним, освіченим, привітним, стриманим та небайдужим! Адже від дій судді залежить майбутнє борців.
Не сподівався, що розмова з досвідченим спеціалістом вийде настільки змістовною. Ми говорили про челенжі, суддівські помилки, які, на жаль, стаються, відповідальність суддів за свідому «некомпетентність», а також поведінку борців та вміння приймати оперативні рішення секундантами!
Дякую, пане Романе, за цікаву розмову, щирість та професіоналізм!
На килимі винних немає! Борець бореться, суддя судить, секунданти апелють! Але один з борців мусить програти! Тож незадоволені, як би ми не хотіли, все одно будуть! Тож треба перемагати впевнено!
Сподіваюсь, розмова вийшла корисною як для борців, так і тренерів.
Повна версія Розмови з Романом Павловим! Відео.
Источник / Олександр Пастухов