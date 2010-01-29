Вчера, 12:58                    

РОМАН ПАВЛОВ: «Суддя повинен вміти відстоювати свою думку!»

 В Олімпійському навчально-спортивному центрі ми записали розмову з суддею Олімпійської, категорії, тренери з Херсону - Roman Pavlov .
Роман Павлов любить боротьбу і весь час самовдосконалюється!

Справжній рефері, на думку нашого героя, повинен бути обізнаним, комунікабельним, освіченим, привітним, стриманим та небайдужим! Адже від дій судді залежить майбутнє борців.

Не сподівався, що розмова з досвідченим спеціалістом вийде настільки змістовною. Ми говорили про челенжі, суддівські помилки, які, на жаль, стаються, відповідальність суддів за свідому «некомпетентність», а також поведінку борців та вміння приймати оперативні рішення секундантами!

Дякую, пане Романе, за цікаву розмову, щирість та професіоналізм!
На килимі винних немає! Борець бореться, суддя судить, секунданти апелють! Але один з борців мусить програти! Тож незадоволені, як би ми не хотіли, все одно будуть! Тож треба перемагати впевнено!

Сподіваюсь, розмова вийшла корисною як для борців, так і тренерів.

Повна версія Розмови з Романом Павловим! Відео.


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Источник / Олександр Пастухов
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