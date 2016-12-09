Вчера, 23:17 UFC 248: Сапарбек Сафаров - Родолфу Виейра, Прямая ОНЛАЙН трансляция боя в Лас-Вегасе, где смотреть

В ночь 7 - 8 марта, на знаменитой "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозное бойцовское шоу UFC 248. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 33-летнего россиянина - Сапарбека Сафарова. Соперником дагестанского бойца станет 30-летний бразилец Родолфу Виейра. В ночь 7 - 8 марта, на знаменитой "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозное бойцовское шоу UFC 248. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 33-летнего россиянина - Сапарбека Сафарова. Соперником дагестанского бойца станет 30-летний бразилец Родолфу Виейра.





Сафаров выйдет на свой 4 бой в клетке ЮФС. На данный момент рекорд махачкалинца составляет одну победу при двух поражениях. Вместе с тем, Сапарбек выиграл крайний бой, и безусловно постарается развить успех сегодня. В первую очередь, Сафаров обладает мощным ударом, благодаря которому одержал 6-ть побед нокаутами. Что касается нынешнего оппонента, то Виейра грозен в партере. Бразилец блестящий мастер Джиу-джитсу. Предыдущих три поединка, в том числе один в ЮФС, завершил болевыми приемами (сабмишеном).





Как непосредственно сложится этот любопытнейший поединок разноплановых бойцов, и кто сумеет навязать свою манеру боя, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Сапарбек Сафаров (9-2) - Родолфу Виейра (6-0)

Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 02.20 по-Москве. Поединок Сапарбек Сафаров - Родолфу Виейра около 04.30 московское время.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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