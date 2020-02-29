Сегодня, 12:58 Лыжи, мужская Индивидуальная гонка 29.02.2020, Онлайн трансляция кубка мира в финском Лахти

29 февраля, в финском Лахти, где сегодня стартует финский этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всего 60 лыжиков выйдут на дистанцию сегодня. 29 февраля, в финском Лахти, где сегодня стартует финский этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов, состоится индивидуальная гонка у мужчин на 15км. Всеговыйдут на дистанцию сегодня.





Лидер общего зачета кубка мира, россиянин Александр Большунов будет замыкать гонку. Саша провалил коронную классику на "Ски Туре", и постарается реабилитироваться сегодня. Ну и безусловно, подтвердить статус главного фаворита на победу в сезоне. На данный момент, Большунов выигрывает более 400 балов в общем зачете у норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Как непосредственно сложится индивидуалка у мужчин, убедимся уже совсем скоро...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку классикой сборной России.

Россия

2. Андрей Собакарёв

15. Александр Бессмертных

26. Илья Семиков

30. Алексей Червоткин

40. Иван Якимушкин

52. Евгений Белов

60. Александр Большунов





Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой захватывающей дисциплины.





Начало трансляции гонки в 14:30 московское время.

Лыжи, Индивидуалка у мужчин классическим стилем 15км, Онлайн трансляция, результаты гонки в финском Лахти...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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