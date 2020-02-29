Сегодня, 11:12 Лыжи, Индивидуальная гонка у женщин 29.02.2020, Онлайн трансляция кубка мира в финском Лахти, где смотреть

29 февраля, на лыжне финского Лахти, стартует 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Открывать финский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км классическим стилем. Всего 55 лыжниц примут участие в разделке классикой. В том числе на лыжне мы увидим Наталью Непряеву, которая восстановилась после травмы. Напомним, лыжница из Архангельска снялась во время "Ски тура". На данный момент, Наталья утратила второе место в общем зачете, и сейчас занимает 3-ю строчку следом за норвежками Терезой Йохауг и Хейди Венг. 29 февраля, на лыжне финского Лахти, стартует 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Открывать финский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км классическим стилем. Всего 55 лыжниц примут участие в разделке классикой. В том числе на лыжне мы увидим, которая восстановилась после травмы. Напомним, лыжница из Архангельска снялась во время "Ски тура". На данный момент, Наталья утратила второе место в общем зачете, и сейчас занимает 3-ю строчку следом за норвежками Терезой Йохауг и Хейди Венг.

Сумеет ли Наталья навязать борьбу Терезе и Хейди сегодня?, убедимся уже совсем скоро...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку сборной России.

Россия

8. Лидия Дуркина

21. Анна Нечаевская

22. Яна Кирпиченко

23. Алиса Жамбалова

33. Наталья Непряева

50. Анна Жеребятьева





Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.





Начало трансляции гонки в 13:00 московское время.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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