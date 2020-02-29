Лыжи, Индивидуальная гонка у женщин 29.02.2020, Онлайн трансляция кубка мира в финском Лахти, где смотреть
29 февраля, на лыжне финского Лахти, стартует 16-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Открывать финский этап будет индивидуальная гонка у женщин на 10км классическим стилем. Всего 55 лыжниц примут участие в разделке классикой. В том числе на лыжне мы увидим Наталью Непряеву, которая восстановилась после травмы. Напомним, лыжница из Архангельска снялась во время "Ски тура". На данный момент, Наталья утратила второе место в общем зачете, и сейчас занимает 3-ю строчку следом за норвежками Терезой Йохауг и Хейди Венг.
Сумеет ли Наталья навязать борьбу Терезе и Хейди сегодня?, убедимся уже совсем скоро...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на разделку сборной России.
Россия
8. Лидия Дуркина
21. Анна Нечаевская
22. Яна Кирпиченко
23. Алиса Жамбалова
33. Наталья Непряева
50. Анна Жеребятьева
Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.
Начало трансляции гонки в 13:00 московское время.
Лыжи, Индивидуалка у женщин классический стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты гонки в финском Лахти...
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!