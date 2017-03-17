Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция произвольной программы - спортивные пары. Саранск-2020
В субботу 8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, завершается Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Заключительные медали Первенства России предстоит разыграть спортивным парам, они покажут нам произвольную программу.
После короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов - вторые, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - третьи.
После короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов - вторые, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - третьи.
Все для показа произвольной программы у спортивных пар отобрались 12-ть лучших дуэтов и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:
Начало выступлений в 15:15 московское время.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ
Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа, спортивные пары. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть
|FPl.
|Name
|Points
|SP
|FS
|1
|Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV
Perm Region / -
|207.47
|1
|1
|2
|Ksenia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV
Saint-Petersburg / -
|202.20
|2
|2
|3
|Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV
Perm Region / -
|194.45
|3
|3
|4
|Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilia MIRONOV
Moscow-Republic of Tatarstan / -
|191.61
|4
|5
|5
|Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN
Saint-Petersburg / -
|187.66
|6
|4
|6
|Taisia SOBININA / Nikita VOLODIN
Saint-Petersburg / -
|175.85
|10
|6
|7
|Anastasia MUKHORTOVA / Dmitrii EVGENIEV
Moscow / -
|175.81
|5
|7
|8
|Tatiana KUZMINA / Alexei KHVALKO
Saint-Petersburg / -
|171.32
|7
|8
|9
|Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV
Saint-Petersburg / -
|168.79
|8
|11
|10
|Ekaterina BELOVA / Dmitrii CHIGIREV
Moscow / -
|168.33
|11
|9
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!