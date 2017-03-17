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Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция произвольной программы - спортивные пары. Саранск-2020

В субботу 8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, завершается Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Заключительные медали Первенства России предстоит разыграть спортивным парам, они покажут нам произвольную программу.

После короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов,  Ксения Ахантьева и Валерий Колесов - вторые, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - третьи.

Все для показа произвольной программы у спортивных пар отобрались 12-ть лучших дуэтов и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:


Начало выступлений в 15:15 московское время.

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа, спортивные пары. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть

FPl.NamePointsSPFS
1Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV
Perm Region / -		207.4711
2Ksenia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV
Saint-Petersburg / -		202.2022
3Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV
Perm Region / -		194.4533
4Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilia MIRONOV
Moscow-Republic of Tatarstan / -		191.6145
5Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN
Saint-Petersburg / -		187.6664
6Taisia SOBININA / Nikita VOLODIN
Saint-Petersburg / -		175.85106
7Anastasia MUKHORTOVA / Dmitrii EVGENIEV
Moscow / -		175.8157
8Tatiana KUZMINA / Alexei KHVALKO
Saint-Petersburg / -		171.3278
9Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV
Saint-Petersburg / -		168.79811
10Ekaterina BELOVA / Dmitrii CHIGIREV
Moscow / -		168.33119

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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