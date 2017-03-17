Сегодня, 13:31 Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция произвольной программы - спортивные пары. Саранск-2020

В субботу 8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, завершается Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Заключительные медали Первенства России предстоит разыграть спортивным парам, они покажут нам произвольную программу.



После короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов - вторые, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев - третьи.



Все для показа произвольной программы у спортивных пар отобрались 12-ть лучших дуэтов и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:









Начало выступлений в 15:15 московское время.





ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа, спортивные пары. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть

FPl. Name Points SP FS 1 Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV

Perm Region / - 207.47 1 1 2 Ksenia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV

Saint-Petersburg / - 202.20 2 2 3 Iuliia ARTEMEVA / Mikhail NAZARYCHEV

Perm Region / - 194.45 3 3 4 Diana MUKHAMETZIANOVA / Ilia MIRONOV

Moscow-Republic of Tatarstan / - 191.61 4 5 5 Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN

Saint-Petersburg / - 187.66 6 4 6 Taisia SOBININA / Nikita VOLODIN

Saint-Petersburg / - 175.85 10 6 7 Anastasia MUKHORTOVA / Dmitrii EVGENIEV

Moscow / - 175.81 5 7 8 Tatiana KUZMINA / Alexei KHVALKO

Saint-Petersburg / - 171.32 7 8 9 Ekaterina PETUSHKOVA / Evgenii MALIKOV

Saint-Petersburg / - 168.79 8 11 10 Ekaterina BELOVA / Dmitrii CHIGIREV

Moscow / - 168.33 11 9

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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