Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть
8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, состоится четвертый соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня медали Первенства России предстоит разыграть танцующим на льду парам...
Для показа произвольной программы отобрались 16-ть лучших танцующих на льду пар и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:
Для показа произвольной программы отобрались 16-ть лучших танцующих на льду пар и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:
Начало выступлений в 09:30 московское время.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ
Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть
|1
|Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ
Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / -
|182.09
|2
|1
|2
|Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ
Московская область, ЦОВС "Одинцово" / -
|181.72
|1
|2
|3
|Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -
|180.97
|3
|3
|4
|Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Андрей ФИЛАТОВ
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -
|171.38
|4
|4
|5
|Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ
Москва, СШОР "Сокольники" / -
|166.41
|6
|5
|6
|Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Александр ВАСЬКОВИЧ
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -
|157.60
|5
|10
|7
|Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН
Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / -
|157.30
|9
|6
|8
|София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ
Санкт-Петербург, СПб СШОР / -
|157.10
|7
|7
|9
|Ольга МАМЧЕНКОВА / Марк ВОЛКОВ
Самарская область, СШОР №1 / -
|155.34
|8
|8
|10
|Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН
Оренбургская область, СШОР №1 / -
|149.55
|11
|9
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!