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Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть

8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, состоится четвертый соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня медали Первенства России предстоит разыграть танцующим на льду парам...

Для показа произвольной программы отобрались 16-ть лучших танцующих на льду пар и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:


Начало выступлений в 09:30 московское время.

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть






1Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ
Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / -		182.0921
2Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ
Московская область, ЦОВС "Одинцово" / -		181.7212
3Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -		180.9733
4Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Андрей ФИЛАТОВ
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -		171.3844
5Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ
Москва, СШОР "Сокольники" / -		166.4165
6Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Александр ВАСЬКОВИЧ
Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / -		157.60510
7Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН
Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / -		157.3096
8София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ
Санкт-Петербург, СПб СШОР / -		157.1077
9Ольга МАМЧЕНКОВА / Марк ВОЛКОВ
Самарская область, СШОР №1 / -		155.3488
10Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН
Оренбургская область, СШОР №1 / -		149.55119

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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