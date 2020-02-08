Сегодня, 12:34 Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть

8-го февраля, в ледовом дворце " Республики Мордовия" в Саранске, состоится четвертый соревновательный день Чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Сегодня медали Первенства России предстоит разыграть танцующим на льду парам...



Для показа произвольной программы отобрались 16-ть лучших танцующих на льду пар и за их выступлением вы можете следить в прямом эфире. Также доступны онлайн результаты по ссылке ниже:









Начало выступлений в 09:30 московское время.





ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Фигурное катание 08.02.2020, Чемпионат России, Произвольная программа танцы на льду. Прямая Онлайн видео трансляция из Саранска, смотреть











1 Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ

Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - 182.09 2 1 2 Арина УШАКОВА / Максим НЕКРАСОВ

Московская область, ЦОВС "Одинцово" / - 181.72 1 2 3 Диана ДЭВИС / Глеб СМОЛКИН

Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / - 180.97 3 3 4 Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Андрей ФИЛАТОВ

Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / - 171.38 4 4 5 Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ

Москва, СШОР "Сокольники" / - 166.41 6 5 6 Екатерина КАТАШИНСКАЯ / Александр ВАСЬКОВИЧ

Московская область, СШОР "Авангард-Олимпиец" / - 157.60 5 10 7 Софья ЛЕОНТЬЕВА / Даниил ГОРЕЛКИН

Москва, УОР №4 им. А.Я. Гомельского / - 157.30 9 6 8 София АЛЕКСОВА / Илья ВЛАДИМИРОВ

Санкт-Петербург, СПб СШОР / - 157.10 7 7 9 Ольга МАМЧЕНКОВА / Марк ВОЛКОВ

Самарская область, СШОР №1 / - 155.34 8 8 10 Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН

Оренбургская область, СШОР №1 / - 149.55 11 9

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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