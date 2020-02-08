Сегодня, 12:45 Лыжи, Спринт 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть

8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать шведский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин классическим стилем. в том числе, сильнейшим составом на шведский этап приехала сборная России. У женщин на лыжне мы увидим лидершу сборной, 2-ю в общем зачете кубка мира, Наталью Непряеву. У мужчин на трассу выйдет текущий лидер общего зачета Александр Большунов. 8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать шведский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин классическим стилем. в том числе, сильнейшим составом на шведский этап приехала сборная России. У женщин на лыжне мы увидим лидершу сборной, 2-ю в общем зачете кубка мира, Наталью Непряеву. У мужчин на трассу выйдет текущий лидер общего зачета Александр Большунов.

Ниже предлагаем вам ознакомиться со всеми лыжниками сборной РФ которые поборются в квалификации:





Женщины: 19. Наталья Непряева, 24. Наталья Матвеева, 37. Ольга Кучерук.





Мужчины: 2. Сергей Устюгов, 17. Глеб Ретивых, 25. Александр Большунов, 31. Андрей Краснов, 34. Александр Терентьев, 36. Андрей Собакарёв, 48. Сергей Ардашев.





Евроспорт. Полный стартовый протокол сегодняшнего спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале:





Начало видео трансляции финалов в 16:00 московское время.

Лыжи, Кубок мира в шведском Фалуне-2020, спринт, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

ЖЕНЩИНЫ

Раунд

Место

Атлеты

Страна

Результат

Финал

1

SVAHN Linn

Швеция

3:23.54

2

NEPRYAEVA Natalia

Россия

3:23.62 +0.08

3

SUNDLING Jonna

Швеция

3:23.64 +0.10

4

LAMPIC Anamarija

Словения

3:24.47 +0.93

5

FALLA Maiken Caspersen

Норвегия

3:27.24 +3.70

6

JACOBSEN Astrid Uhrenholdt

Норвегия

3:30.54 +7.00

7

CALDWELL Sophie

США

3:32.00 +8.46





МУЖЧИНЫ

Раунд

Место

Атлеты

Страна

Результат

Финал

1

GOLBERG Paal

Норвегия

2:51.83

2

VALNES Erik

Норвегия

2:52.35 +0.52

3

BOLSHUNOV Alexander

Россия

2:52.75 +0.92

4

PELLEGRINO Federico

Италия

2:54.23 +2.40

5

TAUGBOEL Haavard Solaas

Норвегия

3:01.57 +9.74

6

PETERSON Teodor

Швеция

3:41.31 +49.48



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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