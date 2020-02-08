Лыжи, Спринт 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть
8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать шведский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин классическим стилем. в том числе, сильнейшим составом на шведский этап приехала сборная России. У женщин на лыжне мы увидим лидершу сборной, 2-ю в общем зачете кубка мира, Наталью Непряеву. У мужчин на трассу выйдет текущий лидер общего зачета Александр Большунов.
Ниже предлагаем вам ознакомиться со всеми лыжниками сборной РФ которые поборются в квалификации:
Женщины: 19. Наталья Непряева, 24. Наталья Матвеева, 37. Ольга Кучерук.
Мужчины: 2. Сергей Устюгов, 17. Глеб Ретивых, 25. Александр Большунов, 31. Андрей Краснов, 34. Александр Терентьев, 36. Андрей Собакарёв, 48. Сергей Ардашев.
Полный стартовый протокол сегодняшнего спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале: Евроспорт.
Начало видео трансляции финалов в 16:00 московское время.
Лыжи, Кубок мира в шведском Фалуне-2020, спринт, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...
ЖЕНЩИНЫ
|Раунд
|Место
|Атлеты
|Страна
|Результат
|Финал
|1
|SVAHN Linn
|Швеция
|3:23.54
|2
|NEPRYAEVA Natalia
|Россия
|3:23.62 +0.08
|3
|SUNDLING Jonna
|Швеция
|3:23.64 +0.10
|4
|LAMPIC Anamarija
|Словения
|3:24.47 +0.93
|5
|FALLA Maiken Caspersen
|Норвегия
|3:27.24 +3.70
|6
|JACOBSEN Astrid Uhrenholdt
|Норвегия
|3:30.54 +7.00
|7
|CALDWELL Sophie
|США
|3:32.00 +8.46
ПРОТОКОЛ:
МУЖЧИНЫ
|Раунд
|Место
|Атлеты
|Страна
|Результат
|Финал
|1
|GOLBERG Paal
|Норвегия
|2:51.83
|2
|VALNES Erik
|Норвегия
|2:52.35 +0.52
|3
|BOLSHUNOV Alexander
|Россия
|2:52.75 +0.92
|4
|PELLEGRINO Federico
|Италия
|2:54.23 +2.40
|5
|TAUGBOEL Haavard Solaas
|Норвегия
|3:01.57 +9.74
|6
|PETERSON Teodor
|Швеция
|3:41.31 +49.48
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!