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Лыжи, Спринт 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть

8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Открывать шведский этап будет спринтерская гонка у мужчин и женщин классическим стилем. в том числе, сильнейшим составом на шведский этап приехала сборная России. У женщин на лыжне мы увидим лидершу сборной, 2-ю в общем зачете кубка мира, Наталью Непряеву. У мужчин на трассу выйдет текущий лидер общего зачета Александр Большунов. 
Ниже предлагаем вам ознакомиться со всеми лыжниками сборной РФ которые поборются в квалификации:

Женщины: 19. Наталья Непряева, 24. Наталья Матвеева, 37. Ольга Кучерук.

Мужчины: 2. Сергей Устюгов, 17. Глеб Ретивых, 25. Александр Большунов, 31. Андрей Краснов, 34. Александр Терентьев, 36. Андрей Собакарёв, 48. Сергей Ардашев.

Полный стартовый протокол сегодняшнего спринтерского забега смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию финальных забегов смотрите на ТВ канале: Евроспорт.

Начало видео трансляции финалов в 16:00 московское время.

Лыжи, Кубок мира в шведском Фалуне-2020, спринт, классический стиль, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция гонки, результаты...

ЖЕНЩИНЫ

Раунд
Место
Атлеты
Страна
Результат
Финал
1
SVAHN Linn
Швеция
3:23.54
2
NEPRYAEVA Natalia
Россия
3:23.62 +0.08
3
SUNDLING Jonna
Швеция
3:23.64 +0.10
4
LAMPIC Anamarija
Словения
3:24.47 +0.93
5
FALLA Maiken Caspersen
Норвегия
3:27.24 +3.70
6
JACOBSEN Astrid Uhrenholdt
Норвегия
3:30.54 +7.00
7
CALDWELL Sophie
США
3:32.00 +8.46

ПРОТОКОЛ:2020cc2415rl.pdf [812,08 Kb] (cкачиваний: 11)


МУЖЧИНЫ                                                                         

Раунд
Место
Атлеты
Страна
Результат
Финал
1
GOLBERG Paal
Норвегия
2:51.83
2
VALNES Erik
Норвегия
2:52.35 +0.52
3
BOLSHUNOV Alexander
Россия
2:52.75 +0.92
4
PELLEGRINO Federico
Италия
2:54.23 +2.40
5
TAUGBOEL Haavard Solaas
Норвегия
3:01.57 +9.74
6
PETERSON Teodor
Швеция
3:41.31 +49.48

ПРОТОКОЛ:2020cc2416rl.pdf [819,65 Kb] (cкачиваний: 27)


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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