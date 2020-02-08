Сегодня, 09:30 Лыжные гонки сегодня 08.02.2020, Кубок мира в шведском Фалуне. Расписание и результаты спринтерских гонок.

8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й день шведского этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем 1,4 км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно. 8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й день шведского этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем 1,4 км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.





Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций классикой. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 13.45 по-Москве. У мужчин в 14.45. Начало финальных забегов в 16.15 московское время.





start-list-women-sprint-classic-qualification.pdf [837,32 Kb] (cкачиваний: 23) Старт-лист спринта классическим стилем у женщин качайте:





start-list-men-sprint-classic-qualification.pdf [839,78 Kb] (cкачиваний: 18) Старт-лист спринта классическим стилем у мужчин качайте:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:





РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:

Лыжные гонки. 11-й этап. Кубок мира-2019/20 в Фалуне (Швеция). Расписание и результаты спринтерских гонок классическим стилем 08.02.2020 (Московское время).

16:15 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (финалы) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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