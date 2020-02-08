Лыжные гонки сегодня 08.02.2020, Кубок мира в шведском Фалуне. Расписание и результаты спринтерских гонок.
8 февраля, в шведском Фалуне стартует 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. В 1-й день шведского этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем 1,4 км. Сначала, на лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-итогам которых определятся четвертьфиналисты, затем полуфиналисты и финалисты соответственно.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами спринтерских дистанций классикой. Следите за обновлениями на странице...Квалификация у женщин стартует в 13.45 по-Москве. У мужчин в 14.45. Начало финальных забегов в 16.15 московское время.
Старт-лист спринта классическим стилем у женщин качайте:
Старт-лист спринта классическим стилем у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН:
РЕЗУЛЬТАТЫ КВАЛИФИКАЦИИ У МУЖЧИН:
Лыжные гонки. 11-й этап. Кубок мира-2019/20 в Фалуне (Швеция). Расписание и результаты спринтерских гонок классическим стилем 08.02.2020 (Московское время).
16:15 СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (финалы) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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